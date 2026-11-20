Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn của Lực lượng Cứu hỏa Paris (BSPP) cho biết đám cháy dữ dội khởi phát từ hai căn hộ nằm trên tầng 11 của một tòa chung cư cao 18 tầng. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng kèm theo khói đen dày đặc khiến công tác tiếp cận và giải cứu cư dân gặp nhiều trở ngại. Nạn nhân tử vong được xác nhận là một nữ cư dân sinh sống ngay trong tòa nhà. Trong số ít nhất 30 người bị thương phải cấp cứu, có tới 15 lính cứu hỏa bị ngạt khói hoặc gặp chấn thương trong quá trình dập lửa.

Hơn 130 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường cùng nhiều xe chuyên dụng. Ảnh: NLBeeld

Lực lượng y tế cho biết thêm có 2 lính cứu hỏa rơi vào tình trạng bị thương nặng, tuy nhiên họ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy hiện đã được cô lập và khống chế hoàn toàn, đồng thời các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến rò rỉ đường ống khí đốt cũng đã được lực lượng chức năng loại trừ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền thành phố Fontenay-sous-Bois đã đăng tải thông báo khẩn trên mạng xã hội Facebook nhằm trấn an người dân, khẳng định toàn bộ lực lượng cứu hỏa đã được huy động tối đa nhân lực và phương tiện để khống chế ngọn lửa cũng như khẩn trương giải cứu những người gặp nạn. Hơn 130 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường cùng nhiều xe chuyên dụng. Các dịch vụ khẩn cấp và cảnh sát địa phương cũng đã lập tức thiết lập một vành đai an toàn nghiêm ngặt quanh khu vực tòa nhà để phục vụ công tác cứu hộ. Hiện cơ quan chức năng Pháp đang tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này.