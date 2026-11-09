Cháy chung cư ở Sơn Tây, Trung Quốc: 14 người thiệt mạng

Theo tài khoản Wechat chính thức của chính quyền quận Nghênh Trạch, thành phố Thái Nguyên, đám cháy bùng phát tại khu chung cư quốc tế Howard Johnson vào lúc 16h59 ngày 8/11 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh CCTV

Lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa vào lúc 19h và kết thúc công tác tìm kiếm, cứu nạn lúc 20h30 cùng ngày.

Sau vụ cháy, có tổng cộng 38 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tính đến sáng ngày 9/11 đã có 14 người tử vong. Hiện công tác cứu chữa người bị thương đang được khẩn trương triển khai

Cơ quan chức năng địa phương cũng đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy