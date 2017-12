Cháy lớn tại trung tâm tài chính Mumbai (Ấn Độ) làm 12 người chết

Phần lớn người thiệt mạng là phụ nữ đang dự tiệc sinh nhật trên tầng thượng của tòa nhà. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NDTV.

Một quan chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi thông báo về vụ cháy tại tòa nhà thương mại ở khu tổ hợp Kamala Mills, Mumbai lúc nửa đêm 28/12 (giờ địa phương).

Khu tổ hợp thương mại Kamala Mills mới được tân trang là nơi tập trung các nhà hàng hạng sang, cùng nhiều trung tâm thương mại khác. Vụ cháy bùng phát từ tầng thượng và ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm tòa nhà chỉ chưa đầy 30 phút.

Một số cơ quan truyền thông cũng thuê văn phòng tại đây và ít nhất 5 kênh tin tức quốc gia bị ảnh hưởng do vụ cháy, trong đó có các hãng Bennett Coleman, Co's Times Now và ET Now./.