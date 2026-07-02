Cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam nước Pháp, hơn 2.200 người phải sơ tán

Nhiều khu vực tại đây hiện đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ và "nguy cơ cháy rất cao" do thời tiết khô nóng và gió mạnh.

Tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Aude và Hérault, một đám cháy lớn đã bùng phát cách thành phố Narbonne khoảng 30 km về phía bắc. Dưới tác động của sức gió mạnh lên tới 80 km/giờ, ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi khoảng 800 héc-ta diện tích rừng và thảm thực vật.

Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 420 lính cứu hỏa, 30 cảnh sát cùng hàng loạt phương tiện chuyên dụng bao gồm 6 máy bay cỡ lớn và 1 trực thăng chữa cháy đã được triển khai. Cơ quan chức năng đã phải ban hành lệnh sơ tán và lệnh trú ẩn tại chỗ cho các thị trấn lân cận, đồng thời đóng cửa một số tuyến đường do khói đen dày đặc. Đến khoảng 8 giờ 30 tối cùng ngày (theo giờ địa phương), chính quyền tỉnh Aude cho biết tình hình đã tạm thời ổn định và đám cháy không còn lan rộng, dù chưa được khống chế hoàn toàn.

Vụ thiên tai này diễn ra tại khu vực không xa nơi từng xảy ra thảm kịch cháy rừng kinh hoàng ở dãy núi Corbières vào tháng 8/2025, vụ cháy tồi tệ nhất ở bờ biển Địa Trung Hải của Pháp trong nửa thế kỷ qua, khiến 17.000 héc-ta bị thiêu rụi và một người tử vong.

Cùng thời điểm đó tại tỉnh Var, một vụ cháy khác đã bùng phát vào buổi chiều tại khu vực ngoại ô thành phố Fréjus, thiêu rụi khoảng 30 héc-ta. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động 305 lính cứu hỏa, 85 xe chữa cháy cùng nhiều máy bay và trực thăng để khẩn cấp sơ tán khoảng 2.200 người tại 6 khu cắm trại gần đó. Đến 7 giờ 30 tối, đám cháy đã được khống chế thành công và lực lượng cứu hỏa xác nhận toàn bộ người dân và du khách có thể trở lại các khu cắm trại ngay trong đêm.

Trước nguy cơ hỏa hoạn tiếp tục leo thang do một đợt nắng nóng mới sắp diễn ra, chính quyền Pháp đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các khu rừng đối với công chúng tại các tỉnh Var và Bouches-du-Rhône. Ngày 2/7, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu sẽ tới Marseille để chủ trì nhóm xử lý khủng hoảng liên bộ, bàn các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu.