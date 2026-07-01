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Ukraine đàm phán với Pháp về sản xuất tên lửa SCALP

Thứ Tư, 08:35, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, Kiev đang đạt được “những tiến triển” trong đàm phán với Pháp về việc cấp phép sản xuất các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/6 cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết vấn đề này đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi trong chuyến thăm Pháp gần đây của nhà lãnh đạo Ukraine.

“Tôi có thể khẳng định rằng trong chuyến thăm Pháp của Tổng thống Zelensky, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi rất tích cực về khả năng cấp giấy phép sản xuất tên lửa SCALP cho Ukraine. Hiện các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục giữa chính phủ hai nước và doanh nghiệp liên quan để làm rõ các chi tiết”, ông Fedorov nói.

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Tổng thống Ukraine ký tên lên tên lửa hành trình SCALP do Pháp viện trợ. Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Fedorov cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, song còn quá sớm để công bố kết quả do quá trình này liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, việc thiết lập dây chuyền sản xuất và nhiều thủ tục hành chính phức tạp khác.

SCALP EG (tên gọi khác là Storm Shadow) là loại tên lửa hành trình không đối đất tầm xa tàng hình siêu hạng, do liên doanh Anh - Pháp chế tạo. Tên lửa này sở hữu sức công phá đặc biệt lớn, hệ dẫn đường tinh vi và khả năng bay bám địa hình ở tầm thấp nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Tên lửa hành trình SCALP do Pháp sản xuất có tính năng tương đương với tên lửa Storm Shadow của Anh, với tầm bắn lên tới khoảng 250 km.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất các loại vũ khí do phương Tây phát triển, trong đó có hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Dù Kiev hiện vẫn chưa được cấp phép sản xuất Patriot, Tổng thống Zelensky ngày 21/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ xem xét cấp giấy phép sản xuất hệ thống này cho Ukraine.

Vấn đề chuyển giao giấy phép sản xuất vũ khí phương Tây cho Ukraine cũng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra giữa tháng 6 ở Geneva (Thụy Sĩ). Theo ông Fedorov, các nhà lãnh đạo G7 đã bày tỏ sẵn sàng xem xét khả năng cấp phép để Ukraine sản xuất một số loại vũ khí phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đánh giá đây là những bước đi quan trọng đầu tiên nhằm mở rộng năng lực sản xuất các loại vũ khí tầm xa thiết yếu trong nước. Ông cho biết tiến trình đàm phán về tên lửa SCALP hiện đã đi vào giai đoạn cụ thể hơn so với các chương trình hợp tác khác.

“Chúng tôi chưa thể công bố bất kỳ chi tiết nào, nhưng việc vấn đề cấp phép sản xuất được công khai thảo luận sau Hội nghị G7 và các cuộc trao đổi chính thức được khởi động là điều chưa từng có tiền lệ”, ông Fedorov nhấn mạnh.

Trước đó, Ukraine đã nhiều lần sử dụng các tên lửa SCALP/Storm Shadow do Pháp và Anh viện trợ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga cũng như tại bán đảo Crimea.

Pháp lần đầu tiên đồng ý chuyển giao trực tiếp tên lửa SCALP cho Ukraine vào tháng 7/2023, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Vilnius.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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