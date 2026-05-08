Chia rẽ trong nội bộ Nhật Bản về dự luật lập Cơ quan tình báo quốc gia

Dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia của Nhật Bản đang gây tranh cãi và chia rẽ do những lo ngại về khả năng xâm phạm quyền riêng tư, thông tin cá nhân, tiếp cận dữ liệu bí mật, gây bất lợi hoặc tạo lợi ích cho một số chính đảng trong những trường hợp cụ thể và cả những ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao…

Trụ sở Quốc hội Nhật Bản.

Tại phiên thẩm định đầu tiên diễn ra ngày 8/5 tại Thượng viện, những tranh cãi, chia rẽ và lo ngại vẫn không hề giảm bớt. Thượng nghị sỹ Kojima Tomoko thuộc đảng Dân chủ lập hiến, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, nhấn mạnh: “Chính phủ có trách nhiệm đưa ra những giải đáp thỏa đáng đối với những lo ngại và bất an của người dân. Thiết nghĩ, để bảo vệ quyền riêng tư, thông tin cá nhân và nhân quyền, cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình của Chính phủ, cần phải bổ sung thêm những quy định như báo cáo định kỳ trước Quốc hội, mở rộng quyền hạn của Hội đồng thẩm định và giám sát thông tin…”.

Trước đó, vào hôm 23/4 vừa qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua Dự luật này với 2 nội dung chính là thành lập “Hội đồng Tình báo quốc gia” do đích thân Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản làm chủ tịch và nâng cấp “Phòng Điều tra tình báo” trực thuộc Phủ Nội các hiện nay lên thành “Cục Tình báo quốc gia”.

Đạo luật này được cho là vô cùng cần thiết, giúp nâng cao năng lực tình báo quốc gia, hoàn thiện khả năng tình báo đối ngoại của Nhật Bản, tăng cường chính sách tình báo nhằm phòng chống những can thiệp không chính đáng từ nước ngoài…

Dự luật được thông qua một cách chóng vánh tại Hạ viện do liên minh cầm quyền đang nắm quyền kiểm soát với đa số ghế áp đảo. Tuy nhiên, do phe đối lập vẫn đang chiếm đa số tại Thượng viện, việc dự luật này có được thông qua ngay tại kỳ họp hiện nay của Quốc hội hay không, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Các chính đảng trong Thượng viện nhất trí sẽ tiếp tục chất vấn về dự luật này vào ngày 12/5.