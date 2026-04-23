Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia

Nội dung chính của dự luật là việc thành lập “Hội đồng tình báo quốc gia” do đích thân Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản làm Chủ tịch, với sự tham gia của 9 quan chức cấp bộ trưởng gồm Chánh Văn phòng Nội các, Bộ trưởng Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Kinh tế và Công Nghiệp, Giao thông, Quốc phòng, Bộ trưởng phụ trách vấn đề tiền tệ, Chủ nhiệm Ủy ban Công an quốc gia.

Hội đồng này có nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng như chỉ huy hoạt động tình báo liên quan đến an ninh, chống khủng bố, đối phó với các tác động tình báo từ nước ngoài, chỉ huy chống gián điệp… Bên cạnh đó, dự luật còn quy định “tất cả các Bộ trưởng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời mọi thông tin, tài liệu cần thiết khi Thủ tướng yêu cầu”.

Một nội dung khác của dự luật là việc nâng cấp “Phòng điều tra tình báo” trực thuộc Phủ Nội các hiện nay lên thành “Cục tình báo quốc gia” vào trao cho cơ quan mới này nhiều quyền hạn, trong đó có quyền điều phối tập trung các bộ ngành và cơ quan trong hoạt động thu thập và phân tích thông tin.

Dự luật này đang gây tranh cãi và chia rẽ do những lo ngại về khả năng xâm phạm quyền riêng tư, tiếp cận dữ liệu bí mật, gây bất lợi hoặc tạo lợi ích cho một số chính đảng trong những trường hợp cụ thể… và cả những ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao.

Trả lời chất vấn tại Ủy ban Nội các Hạ viện Nhật Bản về vấn đề này, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh: “Đạo luật này vô cùng cần thiết đối với việc nâng cao năng lực tình báo quốc gia, hoàn thiện khả năng tình báo đối ngoại, tăng cường chính sách tình báo nhằm phòng chống những can thiệp không chính đáng từ nước ngoài. Đạo luật này dựa trên sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân của người dân, không tạo lợi ích hoặc gây bất lợi cho bất cứ đảng phái nào… Đây là những điều được cân nhắc, tính toán trong quá trình soạn thảo dự luật”.

Mặc dù được thông qua một cách chóng vánh tại Hạ viện, do liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do Dân chủ (LDP) và đảng Duy Tân (Ishin no Kai) đang nắm quyền kiểm soát với đa số ghế áp đảo, tuy nhiên, do phe cầm quyền vẫn đang “lép vế” với vị thế thiểu số tại Thượng viện, dự luật này có được thông qua ngay tại kỳ họp hiện nay của Quốc hội Nhật Bản hay không, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.