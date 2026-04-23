中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia

Thứ Năm, 15:00, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (23/4), với đa số áp đảo của liên minh cầm quyền, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia - một trong những trụ cột nhằm nâng cao năng lực an ninh - quốc phòng của Tokyo. 

Nội dung chính của dự luật là việc thành lập “Hội đồng tình báo quốc gia” do đích thân Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản làm Chủ tịch, với sự tham gia của 9 quan chức cấp bộ trưởng gồm Chánh Văn phòng Nội các, Bộ trưởng Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Kinh tế và Công Nghiệp, Giao thông, Quốc phòng, Bộ trưởng phụ trách vấn đề tiền tệ, Chủ nhiệm Ủy ban Công an quốc gia.

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia. Ảnh: NHK

Hội đồng này có nhiều chức năng và nhiệm vụ quan trọng như chỉ huy hoạt động tình báo liên quan đến an ninh, chống khủng bố, đối phó với các tác động tình báo từ nước ngoài, chỉ huy chống gián điệp… Bên cạnh đó, dự luật còn quy định “tất cả các Bộ trưởng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời mọi thông tin, tài liệu cần thiết khi Thủ tướng yêu cầu”.

Một nội dung khác của dự luật là việc nâng cấp “Phòng điều tra tình báo” trực thuộc Phủ Nội các hiện nay lên thành “Cục tình báo quốc gia” vào trao cho cơ quan mới này nhiều quyền hạn, trong đó có quyền điều phối tập trung các bộ ngành và cơ quan trong hoạt động thu thập và phân tích thông tin.

Dự luật này đang gây tranh cãi và chia rẽ do những lo ngại về khả năng xâm phạm quyền riêng tư, tiếp cận dữ liệu bí mật, gây bất lợi hoặc tạo lợi ích cho một số chính đảng trong những trường hợp cụ thể… và cả những ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao.

Trả lời chất vấn tại Ủy ban Nội các Hạ viện Nhật Bản về vấn đề này, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh: “Đạo luật này vô cùng cần thiết đối với việc nâng cao năng lực tình báo quốc gia, hoàn thiện khả năng tình báo đối ngoại, tăng cường chính sách tình báo nhằm phòng chống những can thiệp không chính đáng từ nước ngoài. Đạo luật này dựa trên sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư, bí mật cá nhân của người dân, không tạo lợi ích hoặc gây bất lợi cho bất cứ đảng phái nào… Đây là những điều được cân nhắc, tính toán trong quá trình soạn thảo dự luật”.

Mặc dù được thông qua một cách chóng vánh tại Hạ viện, do liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do Dân chủ (LDP) và đảng Duy Tân (Ishin no Kai) đang nắm quyền kiểm soát với đa số ghế áp đảo, tuy nhiên, do phe cầm quyền vẫn đang “lép vế” với vị thế thiểu số tại Thượng viện, dự luật này có được thông qua ngay tại kỳ họp hiện nay của Quốc hội Nhật Bản hay không, đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Hạ viện Nhật Bản Cơ quan tình báo quốc gia năng lực an ninh quốc phòng dự luật thành lập Cơ quan tình báo quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn
VOV.VN - Hôm nay (23/4), ba ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh phía Bắc Nhật Bản Aomori, Chính phủ Nhật Bản và các chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất lớn khác ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ
VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn đang duy trì cảnh báo về nguy cơ địa chấn hậu phát với nhiều diễn biến nguy hiểm, sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 vừa qua.

Nhật Bản vẫn duy trì được lượng dự trữ dầu thô hàng đầu thế giới
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, Chính phủ Nhật Bản vẫn khẳng định duy trì được cung và cầu năng lượng với cơ sở là một lượng dự trữ thích hợp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ