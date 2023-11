Chiến sự Trung Đông: Israel và Hamas bắt đầu lệnh ngừng bắn tạm thời

Cụ thể, lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 7h sáng ngày 24/11, giờ địa phương (tức 12h trưa 24/11, giờ Việt Nam). Việc trao đổi tù binh sẽ được tiến hành 9 tiếng sau khi lệnh ngừng bắn đi vào thực thi, tức vào lúc 16h.

Trong đó, nhóm tù binh đầu tiên được trả tự do là 13 người Israel trong số 240 con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel sáng 7/10. Theo thỏa thuận, Hamas trả tự do cho 50 con tin Israel để đổi lấy 150 tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại các nhà tù Do Thái.

Cửa khẩu Rafah.

Chính quyền Ai Cập cho biết, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cửa khẩu quốc tế Rafah sẽ được mở trở lại để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế từ bán đảo Sinai vào Gaza, đồng thời cho phép người Palestine đang bị mắc kẹt tại Ai Cập có thể trở về Gaza theo nguyện vọng.

Về phần mình, chính quyền Israel thông báo đã nhận được danh sách các con tin sẽ được trả tự do theo thỏa thuận và thông tin này đã được gửi tới gia đình các con tin.

Về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức trong chính phủ Israel nói rằng Tel Aviv có thể xem xét kéo dài hiệu lực ngừng bắn tới 10 ngày. Trong khi đó, một quan chức khác khẳng định sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ kéo dài thêm hai tháng nữa.

Xe chở hàng cứu trợ xếp hàng chờ vào dải Gaza.

Để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel sáng 7/10 khiến 1.200 người chết, quân đội Israel đã mở chiến dịch không kích dữ dội vào Gaza, sau đó triển khai thêm bộ binh tấn công nhằm mục tiêu xóa sổ Hamas.

Thống kê của cơ quan Y tế Palestine, chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza đến nay đã khiến gần 15.000 người chết và khoảng 34.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%.