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Chính phủ Armenia từ chức, ông Pashinyan tiếp tục làm Thủ tướng

Chủ Nhật, 19:38, 02/08/2026
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VOV.VN - Ngày 2/8, Chính phủ Armenia đã từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa 9 bắt đầu nhiệm kỳ mới. Cùng ngày, Tổng thống nước này ký sắc lệnh chấp thuận việc từ chức của Chính phủ và bổ nhiệm lại ông Nikol Pashinyan giữ cương vị Thủ tướng.

Trong thông điệp bằng video, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết, ông đã ký văn bản gửi Tổng thống đề nghị chấp thuận việc từ chức của Chính phủ.

Theo Điều 158 Hiến pháp Armenia, Chính phủ phải từ chức vào ngày đầu tiên Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động. Các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi nội các mới được thành lập. 

chinh phu armenia tu chuc, ong pashinyan tiep tuc lam thu tuong hinh anh 1
Thủ tướng Armenia, Nikol Pashinyan (Nguồn: Ria Novosti)

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Armenia thông báo ông Pashinyan chính thức được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng. Theo Điều 149 Hiến pháp, Tổng thống sẽ bổ nhiệm ngay Thủ tướng trên cơ sở ứng cử viên do đa số nghị sĩ Quốc hội đề cử. 

Quốc hội Armenia khóa 9 bắt đầu phiên họp đầu tiên ngày 2/8 sau khi được thành lập trên cơ sở kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua. Theo quy định của Hiến pháp Armenia, việc Chính phủ từ chức và thành lập Chính phủ mới là thủ tục bắt buộc khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động.

Hương Trà/VOV-Moscow
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