Chính phủ Campuchia cắt giảm mạnh ngân sách để tiết kiệm nhiên liệu

Thứ Tư, 14:22, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã công bố thông tư ngày 24/3 về cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc gia năm 2026, trong đó cắt giảm 30% ngân sách dành cho nhiên liệu và đi lại tại các cơ quan nhà nước để hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu hiện nay.

Các biện pháp này được đưa ra sau khi Chính phủ Campuchia kêu gọi người dân thực hành tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc trước nguy cơ nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn và giá cả tăng cao.

chinh phu campuchia cat giam manh ngan sach de tiet kiem nhien lieu hinh anh 1
Ảnh minh họa

Theo chính sách mới, tất cả các bộ và cơ quan nhà nước, bao gồm cả Thượng viện, Quốc hội và Hội đồng Hiến pháp phải cắt giảm 30% ngân sách chi cho nhiên liệu, xăng dầu. Một số cơ quan được miễn trừ khỏi việc cắt giảm ngân sách bao gồm Bộ Quốc phòng, cơ quan công an thuộc Bộ Nội vụ, các cơ quan hành chính nhà nước, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng trong các lĩnh vực trọng điểm như: y tế, giáo dục. Tuy nhiên, các đơn vị này vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong phạm vi ngân sách hiện có, tránh sử dụng ngân sách một cách lãng phí hoặc không cho lĩnh vực ưu tiên.

Ngoài ra, Chính phủ Campuchia cũng đã quyết định cắt giảm 30% ngân sách cho các đoàn đi công tác trong nước và nước ngoài. Các bộ, ngành được chỉ thị phải giảm các chuyến công tác và chuyển sang tận dụng nền tảng trực tuyến cho các hội nghị, hội thảo.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, các biện pháp cắt giảm ngân sách mới này vẫn đảm bảo hoạt động trơn tru của các cơ quan nhà nước bằng cách chuyển nguồn kinh phí từ các hoạt động ít quan trọng hơn sang phục vụ các nhu cầu thiết yếu, đồng thời giúp cân bằng ngân sách và hỗ trợ các chính sách ưu tiên của chính phủ trong năm 2026.

Văn Đỗ-Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh
Tin liên quan

Campuchia xây dựng hai cảng mới với công suất xử lý 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm
Campuchia xây dựng hai cảng mới với công suất xử lý 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm

VOV.VN - Campuchia tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông thủy với hai dự án cảng mới có khả năng bốc dỡ 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là nội dung quan trọng trong nghị định vừa được Thủ tướng Hun Manet ký ban hành nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng hàng hóa từ các tỉnh trọng điểm ra thị trường quốc tế.

Campuchia xây dựng hai cảng mới với công suất xử lý 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm

Campuchia xây dựng hai cảng mới với công suất xử lý 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm

VOV.VN - Campuchia tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông thủy với hai dự án cảng mới có khả năng bốc dỡ 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là nội dung quan trọng trong nghị định vừa được Thủ tướng Hun Manet ký ban hành nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng hàng hóa từ các tỉnh trọng điểm ra thị trường quốc tế.

Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ đóng cửa những cây xăng găm hàng trục lợi
Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ đóng cửa những cây xăng găm hàng trục lợi

VOV.VN - Hôm nay (13/3), Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ rút giấy phép hoạt động và đóng cửa vĩnh viễn những cây xăng cố tình đóng cửa để “găm hàng” trục lợi trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu có nhiều biến động.

Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ đóng cửa những cây xăng găm hàng trục lợi

Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ đóng cửa những cây xăng găm hàng trục lợi

VOV.VN - Hôm nay (13/3), Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ rút giấy phép hoạt động và đóng cửa vĩnh viễn những cây xăng cố tình đóng cửa để “găm hàng” trục lợi trong bối cảnh thị trường nhiên liệu toàn cầu có nhiều biến động.

Giá nhiên liệu tại Campuchia leo thang, người dân đối mặt áp lực chi phí
Giá nhiên liệu tại Campuchia leo thang, người dân đối mặt áp lực chi phí

VOV.VN - Giá bán lẻ nhiên liệu tại Campuchia đã tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng chiến sự tại Trung Đông tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, đặt ra thách thức thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp trong nước.

Giá nhiên liệu tại Campuchia leo thang, người dân đối mặt áp lực chi phí

Giá nhiên liệu tại Campuchia leo thang, người dân đối mặt áp lực chi phí

VOV.VN - Giá bán lẻ nhiên liệu tại Campuchia đã tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng chiến sự tại Trung Đông tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, đặt ra thách thức thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp trong nước.

