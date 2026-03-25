Chính phủ Campuchia cắt giảm mạnh ngân sách để tiết kiệm nhiên liệu

Các biện pháp này được đưa ra sau khi Chính phủ Campuchia kêu gọi người dân thực hành tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc trước nguy cơ nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn và giá cả tăng cao.

Theo chính sách mới, tất cả các bộ và cơ quan nhà nước, bao gồm cả Thượng viện, Quốc hội và Hội đồng Hiến pháp phải cắt giảm 30% ngân sách chi cho nhiên liệu, xăng dầu. Một số cơ quan được miễn trừ khỏi việc cắt giảm ngân sách bao gồm Bộ Quốc phòng, cơ quan công an thuộc Bộ Nội vụ, các cơ quan hành chính nhà nước, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng trong các lĩnh vực trọng điểm như: y tế, giáo dục. Tuy nhiên, các đơn vị này vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong phạm vi ngân sách hiện có, tránh sử dụng ngân sách một cách lãng phí hoặc không cho lĩnh vực ưu tiên.

Ngoài ra, Chính phủ Campuchia cũng đã quyết định cắt giảm 30% ngân sách cho các đoàn đi công tác trong nước và nước ngoài. Các bộ, ngành được chỉ thị phải giảm các chuyến công tác và chuyển sang tận dụng nền tảng trực tuyến cho các hội nghị, hội thảo.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, các biện pháp cắt giảm ngân sách mới này vẫn đảm bảo hoạt động trơn tru của các cơ quan nhà nước bằng cách chuyển nguồn kinh phí từ các hoạt động ít quan trọng hơn sang phục vụ các nhu cầu thiết yếu, đồng thời giúp cân bằng ngân sách và hỗ trợ các chính sách ưu tiên của chính phủ trong năm 2026.