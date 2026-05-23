中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính quyền Mỹ thay đổi quy định cấp thẻ xanh

Thứ Bảy, 07:45, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump ngày 22/5 đã yêu cầu người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ muốn xin thẻ xanh phải rời khỏi nước này và nộp hồ sơ tại quốc gia quê hương, thay vì được hoàn tất thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như thông lệ kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, công dân nước ngoài có tư cách pháp lý hợp lệ đã có thể nộp đơn và hoàn tất toàn bộ quy trình xin thường trú tại Mỹ, bao gồm cả những người kết hôn với công dân Mỹ, người có thị thực lao động và sinh viên, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, cùng nhiều đối tượng khác.

Thông báo từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết những người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ và muốn nộp đơn xin trở thành thường trú nhân hợp pháp, hay người sở hữu thẻ xanh, phải trở về nước và nộp đơn tại đó, trừ những trường hợp “đặc biệt”. Các viên chức USCIS sẽ quyết định xem người nộp đơn có đáp ứng các điều kiện đó hay không.

chinh quyen my thay doi quy dinh cap the xanh hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

“Những người không phải là người nhập cư, như sinh viên, người lao động tạm thời hoặc người có visa du lịch, đến Mỹ trong thời gian ngắn và với mục đích cụ thể. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để họ rời đi khi chuyến thăm kết thúc. Chuyến thăm của họ không nên được coi là bước đầu tiên trong quy trình xin Thẻ Xanh”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Ông Doug Rand, cựu cố vấn cấp cao tại USCIS dưới thời chính quyền ông Biden cho biết: "Mục tiêu của chính sách này rất rõ ràng. Các quan chức cấp cao trong chính quyền này đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn ít người được cấp thẻ thường trú hơn vì thẻ thường trú là con đường dẫn đến quốc tịch và họ muốn ngăn chặn con đường đó đối với càng nhiều người càng tốt”.

Theo ông Rand, có khoảng 600.000 người hiện đang ở Mỹ nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm.

USCIS không cho biết khi nào thay đổi này sẽ có hiệu lực, liệu các cá nhân có bắt buộc phải ở lại một quốc gia khác trong suốt toàn bộ quá trình hay không, hoặc liệu chính sách này có ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang trong quá trình xin thẻ xanh hay không.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng thông tấn Associated Press (AP), cơ quan này cho biết những người mang lại “lợi ích kinh tế” hoặc “lợi ích quốc gia” có thể sẽ được ở lại Mỹ, trong khi những người khác sẽ phải ra nước ngoài để xin thị thực.

Quy định mới được ban hành sau hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cảnh của chính quyền đối với công dân từ hàng chục quốc gia. Trong đó, một số nước bị áp lệnh cấm đi lại hoàn toàn, trong khi công dân các nước khác bị tạm dừng xử lý thị thực. Giới chuyên gia và các luật sư cảnh báo, việc buộc công dân thuộc diện này phải quay về nước bản địa để làm thủ tục xin thẻ xanh có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ bị cấm nhập cảnh trở lại.

the xanh My, the thuong tru nhan My (anh minh hoa) -lawsb.jpg

Mỹ cắt giảm một nửa lượng thẻ xanh

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh số hồ sơ được cấp thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) và làm chậm tiến độ xử lý đơn xin cư trú hợp pháp ở nhiều diện nhập cư khác nhau.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Theo AP
Tag: mỹ nhập cư thẻ xanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ xem xét nghiêm ngặt tất cả người sở hữu thẻ xanh từ các quốc gia nghi ngại
Mỹ xem xét nghiêm ngặt tất cả người sở hữu thẻ xanh từ các quốc gia nghi ngại

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 27/11 cho biết, sẽ kiểm tra toàn diện và nghiêm ngặt với tất cả các thẻ xanh được cấp cho những người nhập cư tới từ các quốc gia "đáng quan ngại".

Mỹ xem xét nghiêm ngặt tất cả người sở hữu thẻ xanh từ các quốc gia nghi ngại

Mỹ xem xét nghiêm ngặt tất cả người sở hữu thẻ xanh từ các quốc gia nghi ngại

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 27/11 cho biết, sẽ kiểm tra toàn diện và nghiêm ngặt với tất cả các thẻ xanh được cấp cho những người nhập cư tới từ các quốc gia "đáng quan ngại".

Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran
Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò toàn quốc mới do NBC News công bố cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong những tháng đầu của năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran

Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò toàn quốc mới do NBC News công bố cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong những tháng đầu của năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Tỷ lệ ủng hộ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất
Tỷ lệ ủng hộ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Tỷ lệ ủng hộ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất

Tỷ lệ ủng hộ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất

VOV.VN - Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ
Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Những tranh cãi xoay quanh chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng và nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.

Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Những tranh cãi xoay quanh chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng và nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.

Mỹ chuẩn bị điều động 1.500 quân nhân hỗ trợ chiến dịch nhập cư tại Minnesota
Mỹ chuẩn bị điều động 1.500 quân nhân hỗ trợ chiến dịch nhập cư tại Minnesota

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã ra lệnh đặt khoảng 1.500 binh sĩ tại ngũ vào trạng thái sẵn sàng, trong kịch bản có thể được điều động tới bang Minnesota - nơi các cơ quan liên bang đang triển khai một chiến dịch thực thi luật nhập cư quy mô lớn, theo tiết lộ của hai quan chức quốc phòng hôm 18/1.

Mỹ chuẩn bị điều động 1.500 quân nhân hỗ trợ chiến dịch nhập cư tại Minnesota

Mỹ chuẩn bị điều động 1.500 quân nhân hỗ trợ chiến dịch nhập cư tại Minnesota

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã ra lệnh đặt khoảng 1.500 binh sĩ tại ngũ vào trạng thái sẵn sàng, trong kịch bản có thể được điều động tới bang Minnesota - nơi các cơ quan liên bang đang triển khai một chiến dịch thực thi luật nhập cư quy mô lớn, theo tiết lộ của hai quan chức quốc phòng hôm 18/1.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ