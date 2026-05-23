Chính quyền Mỹ thay đổi quy định cấp thẻ xanh

Trong hơn nửa thế kỷ qua, công dân nước ngoài có tư cách pháp lý hợp lệ đã có thể nộp đơn và hoàn tất toàn bộ quy trình xin thường trú tại Mỹ, bao gồm cả những người kết hôn với công dân Mỹ, người có thị thực lao động và sinh viên, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, cùng nhiều đối tượng khác.

Thông báo từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết những người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ và muốn nộp đơn xin trở thành thường trú nhân hợp pháp, hay người sở hữu thẻ xanh, phải trở về nước và nộp đơn tại đó, trừ những trường hợp “đặc biệt”. Các viên chức USCIS sẽ quyết định xem người nộp đơn có đáp ứng các điều kiện đó hay không.

“Những người không phải là người nhập cư, như sinh viên, người lao động tạm thời hoặc người có visa du lịch, đến Mỹ trong thời gian ngắn và với mục đích cụ thể. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để họ rời đi khi chuyến thăm kết thúc. Chuyến thăm của họ không nên được coi là bước đầu tiên trong quy trình xin Thẻ Xanh”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Ông Doug Rand, cựu cố vấn cấp cao tại USCIS dưới thời chính quyền ông Biden cho biết: "Mục tiêu của chính sách này rất rõ ràng. Các quan chức cấp cao trong chính quyền này đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn ít người được cấp thẻ thường trú hơn vì thẻ thường trú là con đường dẫn đến quốc tịch và họ muốn ngăn chặn con đường đó đối với càng nhiều người càng tốt”.

Theo ông Rand, có khoảng 600.000 người hiện đang ở Mỹ nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm.

USCIS không cho biết khi nào thay đổi này sẽ có hiệu lực, liệu các cá nhân có bắt buộc phải ở lại một quốc gia khác trong suốt toàn bộ quá trình hay không, hoặc liệu chính sách này có ảnh hưởng đến những người nước ngoài đang trong quá trình xin thẻ xanh hay không.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng thông tấn Associated Press (AP), cơ quan này cho biết những người mang lại “lợi ích kinh tế” hoặc “lợi ích quốc gia” có thể sẽ được ở lại Mỹ, trong khi những người khác sẽ phải ra nước ngoài để xin thị thực.

Quy định mới được ban hành sau hàng loạt biện pháp siết chặt nhập cảnh của chính quyền đối với công dân từ hàng chục quốc gia. Trong đó, một số nước bị áp lệnh cấm đi lại hoàn toàn, trong khi công dân các nước khác bị tạm dừng xử lý thị thực. Giới chuyên gia và các luật sư cảnh báo, việc buộc công dân thuộc diện này phải quay về nước bản địa để làm thủ tục xin thẻ xanh có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ bị cấm nhập cảnh trở lại.