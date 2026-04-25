  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ cắt giảm một nửa lượng thẻ xanh

Thứ Bảy, 10:22, 25/04/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh số hồ sơ được cấp thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) và làm chậm tiến độ xử lý đơn xin cư trú hợp pháp ở nhiều diện nhập cư khác nhau.

Tổng số thẻ xanh được chấp thuận tại Mỹ đã giảm khoảng một nửa so với trước đây. Theo thông tin từ viện Kato, nghiên cứu cho thấy số trường hợp được cấp quy chế thường trú nhân hợp pháp giảm ở hầu hết các nhóm, ngoại trừ diện việc làm.

(Ảnh minh họa về thẻ xanh Mỹ: Lawsb)

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan giám sát Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết, chính quyền tiền nhiệm đã làm suy yếu các quy trình sàng lọc và kiểm tra lý lịch người nhập cư, khiến những đối tượng nguy hiểm, kể cả đe dọa an ninh quốc gia, có thể vào Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump đã siết chặt nhập cư hợp pháp và thu hẹp các con đường định cư, khiến việc xin thẻ xanh và nhiều loại thị thực khác trở nên khó khăn hơn.

Theo báo cáo, số hồ sơ thẻ xanh diện đoàn tụ gia đình giảm 54% trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026. Riêng tổng số trường hợp được phê duyệt trong tháng 1/2026 thấp hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho thấy nhiều diện nhân đạo bị cắt giảm sâu, trong đó có người tị nạn.

Tướng Lê Văn Cương: Ông Trump tính sai nước cờ, bế tắc khi người Iran đoàn kết

VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.

Mỹ thu hồi thẻ xanh, tạm giữ người thân của cố tướng Iran Soleimani

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 4/4 cho biết, các đặc vụ liên bang Mỹ đã tạm giữ người thân của cố tướng Iran Qassem Soleimani sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio quyết định thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Iran khi thời hạn ngừng bắn sắp hết

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 21/4 cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh thời gian ngừng bắn sắp hết và triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào phút chót vẫn chưa rõ ràng.

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 21/4 cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh thời gian ngừng bắn sắp hết và triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào phút chót vẫn chưa rõ ràng.

Cử tri Mỹ không hài lòng với ông Trump về vấn đề nhập cư, giá cả và Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò toàn quốc mới do NBC News công bố cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong những tháng đầu của năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

VOV.VN - Một cuộc thăm dò toàn quốc mới do NBC News công bố cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý nhiều vấn đề quan trọng trong những tháng đầu của năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội.

