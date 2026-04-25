Mỹ cắt giảm một nửa lượng thẻ xanh

Tổng số thẻ xanh được chấp thuận tại Mỹ đã giảm khoảng một nửa so với trước đây. Theo thông tin từ viện Kato, nghiên cứu cho thấy số trường hợp được cấp quy chế thường trú nhân hợp pháp giảm ở hầu hết các nhóm, ngoại trừ diện việc làm.

(Ảnh minh họa về thẻ xanh Mỹ: Lawsb)

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan giám sát Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết, chính quyền tiền nhiệm đã làm suy yếu các quy trình sàng lọc và kiểm tra lý lịch người nhập cư, khiến những đối tượng nguy hiểm, kể cả đe dọa an ninh quốc gia, có thể vào Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump đã siết chặt nhập cư hợp pháp và thu hẹp các con đường định cư, khiến việc xin thẻ xanh và nhiều loại thị thực khác trở nên khó khăn hơn.

Theo báo cáo, số hồ sơ thẻ xanh diện đoàn tụ gia đình giảm 54% trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 1/2026. Riêng tổng số trường hợp được phê duyệt trong tháng 1/2026 thấp hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo cũng cho thấy nhiều diện nhân đạo bị cắt giảm sâu, trong đó có người tị nạn.

