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Chính trị gia Siegfried Muresan được đề cử làm Thủ tướng Romania

Thứ Sáu, 07:15, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9, Tổng thống Romania Nicusor Dan đã đề cử chính trị gia, Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Siegfried Muresan làm thủ tướng Romania, nhằm thành lập chính phủ mới sau nhiều tháng khủng hoảng chính trị.


Sau khi tham vấn lãnh đạo và đại diện các đảng, nhóm chính trị trong Quốc hội, Tổng thống Nicusor Dan đã công bố quyết định đề cử Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Siegfried Muresan làm thủ tướng.

Theo nhà lãnh đạo Romania, quyết định của ông xuất phát từ việc ông Siegfried Muresan nhận được nhiều phiếu nhất trong các cuộc tham vấn. Ngoài ra, ông Muresan từng tham gia các cuộc đàm phán quan trọng, là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm tại Nghị viện châu Âu và có chuyên môn phù hợp với vị trí này.

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Tổng thống Romania đề cử ông Siegfried Muresan làm thủ tướng - Ảnh: romaniajournal

Trên trang cá nhân, ông Muresan xác nhận, ông chấp nhận đề xuất của Tổng thống Romania, đồng thời cho rằng, đất nước cần một chính phủ có uy tín càng sớm càng tốt. Ứng cử viên thủ tướng sẽ có 10 ngày để thành lập nội các, xây dựng chương trình hành động và giành phiếu tín nhiệm tại quốc hội.

Để được bổ nhiệm, ông Muresan cần ít nhất 233 phiếu ủng hộ trong quốc hội. Do đó, trong những ngày tới, thách thức lớn nhất đối với ông Muresan là đàm phán để đạt được đa số này.

Việc đề cử ông Siegfried Muresan làm thủ tướng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Romania đã kéo dài từ tháng 4, khi chính phủ do ông Ilie Bolojan lãnh đạo sau đó bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 5/2026.

Ông Siegfried Muresan sinh năm 1981, là Nghị sĩ Romania tại Nghị viện châu Âu từ năm 2014, giữ chức phó chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu từ tháng 11/2019 và là đồng báo cáo viên về ngân sách đa niên 2028 - 2034 của EU.

Theo giới phân tích, việc đề cử ông Siegfried Muresan làm thủ tướng cho thấy nỗ lực mới của Tổng thống Nicusor Dan, nhằm sớm thành lập chính phủ và duy trì định hướng thân phương Tây. Qua đó, Romania cũng hướng tới thực hiện các cam kết, nhất là lộ trình tài chính, đồng thời đẩy nhanh cải cách và bảo đảm các nguồn lực đi cùng những cam kết này.

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Romania đề cử Thủ tướng mới sau khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Ngày 4/6, Tổng thống Romania, Nicusor Dan, đã đề cử cố vấn của mình là ông Eugen Tomac làm Thủ tướng mới. Động thái này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị, vốn làm đình trệ việc hoạch định chính sách và đe dọa khả năng tiếp cận quỹ EU của nước này.

Như Hoa/VOV-Praha
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