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Slovakia triển khai quân đội giám sát không phận NATO tại Ba Lan, Romania

Thứ Năm, 05:17, 27/08/2026
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VOV.VN - Ngày 26/8, Chính phủ Slovakia thông báo sẽ cử tới hơn 100 binh sĩ đến Ba Lan và Romania như một phần của chiến dịch Người canh gác phía Đông (Eastern Sentry) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuyên bố này được đưa ra và đang chờ sự chấp thuận của Quốc hội Slovakia. Các quan chức Ba Lan cho biết dự kiến vấn đề này sẽ dễ dàng được thông qua trong những ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliniak cho biết việc triển khai sẽ tập trung vào việc phát hiện các mối đe dọa từ máy bay không người lái và đóng vai trò thử nghiệm thực tế cho các hệ thống radar 3D mới. Slovakia đã đặt mua 17 thiết bị này từ Israel, việc giao hàng đang được tiến hành và lắp đặt chúng trên khung gầm xe chuyên dụng Tatra.

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Slovakia triển khai quân đội đến Ba Lan và Romania thực hiện nhiệm vụ giám sát không phận NATO. Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cho biết thêm các binh sĩ nước này sẽ hỗ trợ trong việc xác định các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đồng thời nhấn mạnh các hệ thống radar này sẽ được thử nghiệm trong điều kiện hoạt động thực tế.

Ngoài nhiệm vụ giám sát không phận, các binh sĩ Slovakia sẽ hỗ trợ mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của Liên minh NATO. Bộ Quốc phòng Slovakia coi nhiệm vụ này là một phần của nỗ lực răn đe mở rộng hơn, việc triển khai này cũng sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu quốc tế của quân đội Slovakia.

Hải Đăng/VOV-Praha
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