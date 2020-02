Chống dịch Covid-19: Trung Quốc cấm các hành vi chấp pháp thái quá và thô bạo

Đối với một số hiện tượng chấp pháp thái quá, thô bạo trong phòng chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc hiện nay, mới đây Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đã yêu cầu lực lượng chức năng nước này cần chấp pháp một cách công bằng, văn minh, đồng thời nghiêm cấm các hành vi chấp pháp một cách thái quá và thô bạo.

Trung Quốc nghiêm cấm các hành vi chấp pháp thái quá và thô bạo trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa: Reuters

Cùng với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì nhiều địa phương của Trung Quốc cũng đã đưa ra những quy định cụ thể nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan như hạn chế người dân đi ra ngoài, hạn chế tụ tập đông người... và những quy định này đã được đa phần người dân Trung Quốc cũng như lực lượng chấp pháp thực hiện một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, một số chỗ lực lượng chức năng áp dụng các quy định một cách máy móc và thái quá, dẫn đến sự bất bình của người dân.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc “dậy sóng” về video một gia đình ba người ở huyện Hiếu Xương, tỉnh Hồ Bắc đang đánh mạt chược thì bị lực lượng phòng chống dịch của thôn xông vào đập phá bàn mạt chược và có các hành vi bôi nhọ. Theo các chuyên gia, đây là hành vi vượt qua giới hạn quy định của pháp luật, gây ra các ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Bà Ngụy Mẫn, giáo sư học viện Pháp luật của trường đại học sư phạm tỉnh Hồ Nam cho biết: “Không thể nào chỉ vì dịch bệnh phát sinh mà nhà của bạn lại trở thành nơi không an toàn. Nếu như vậy, không chỉ có những bất an do dịch bệnh gây ra mà sẽ còn phát sinh nhiều bất an hơn nữa. Điều này là vô cùng đáng sợ”.

Theo thông tin từ chính quyền huyện Hiếu Xương thì sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, chính quyền đã yêu cầu lực lượng chấp pháp của thôn phải rút kinh nghiệm và xin lỗi gia đình bị hại. Đồng thời, nhằm tránh những hiện tượng chấp pháp một cách thái quá tiếp tục tái diễn, mới đây Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí cũng yêu cầu lực lượng chức năng nước này, đặc biệt là lực lượng dân phòng thực hiện đúng chức tránh, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.