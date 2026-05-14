Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

Thứ Năm, 12:10, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Trong phần phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào đón Tổng thống Donald Trump sang thăm Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump sau 9 năm và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo thu hút được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump duyệt đội danh dự. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo ông, thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng, tình hình quốc tế ngày càng trở nên bấn ổn và đầy biến động. Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides, tạo dựng một mô hình mới cho quan hệ giữa các cường quốc, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới, tập trung vào phúc lợi của người dân và tương lai của nhân loại, cùng nhau mở ra một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương. Đây là những câu hỏi của lịch sử, thế giới và người dân, cũng là những câu trả lời mà lãnh đạo hai nước cần cùng nhau trả lời.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy chào các cháu thiếu nhi. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông nhấn mạnh: “Tôi luôn cho rằng, lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn khác biệt. Thành công của hai nước là cơ hội của nhau, một mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định có lợi cho thế giới. Hai bên nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung, tìm ra con đường đúng đắn để các cường quốc cùng tồn tại trong thời đại mới. Tôi mong muốn được trao đổi quan điểm với Ngài Tổng thống về các vấn đề lớn liên quan đến hai nước và thế giới, cùng nhau chèo lái, dẫn dắt con thuyền quan hệ Trung-Mỹ, biến năm 2026 thành một năm lịch sử và mang tính cột mốc đối với quan hệ Trung-Mỹ.”

Về phần mình, Tổng thống Trump cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông đặc biệt ấn tượng trước màn vẫy cờ hoa của những em nhỏ Trung Quốc – điều mà ông nói là chưa từng thấy trước đó.

Ông khẳng định đã có “mối quan hệ tuyệt vời” với Chủ tịch Tập Cận Bình, giúp hai bên có thể cùng nhau giải quyết nhanh chóng những khó khăn phát sinh và cho rằng hai nước sẽ có một tương lai tuyệt vời.

Ông cho biết rất tôn trọng Trung Quốc và công việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã làm, tái khẳng định ông Tập là một “nhà lãnh đạo vĩ đại”. Ông cũng cho biết, tháp tùng ông là những doanh nhân “lớn nhất và giỏi nhất”, họ mong muốn giao thương với Trung Quốc.

Ông khẳng định, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước là “quan trọng nhất” trong thời điểm hiện tại. “Thật vinh dự khi được gặp Ngài. Thật vinh dự khi được làm bạn với Ngài. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết.”

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

21 loạt đại bác đã vang lên trong khi quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Nguyên thủ Trung-Mỹ sau đó đã duyệt đội danh dự. Nghi thức diễn ra trang trọng với các cháu thiếu nhi tay cầm cờ, hoa vẫy chào hai nhà lãnh đạo.

Tham gia phái đoàn của Tổng thống Trump thăm Trung Quốc có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
