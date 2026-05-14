  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Trung Quốc nuôi trồng cá hồi di động quy mô lớn trên biển

Thứ Năm, 09:37, 14/05/2026
VOV.VN - Một tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn được phát triển tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã thu hoạch thành công mẻ cá hồi chất lượng cao đầu tiên, đánh dấu bước đột phá trong ngành thủy sản biển sâu của Trung Quốc.

Tàu nuôi trồng thủy sản thông minh “Conson số 1 2-2” của Trung Quốc có trọng tải 150.000 tấn vừa thu hoạch khoảng 3.000 con cá hồi Đại Tây Dương với tổng trọng lượng 12 tấn hôm đầu tuần.

Theo Tập đoàn Phát triển Conson Thanh Đảo, nhà đầu tư và vận hành tàu, đây là lần đầu tiên trên toàn cầu cá hồi được sản xuất quy mô lớn và thương mại trên một tàu nuôi trồng thủy sản di động siêu lớn.

Tập đoàn này cho biết, tàu được thiết kế để tiến hành thử nghiệm nuôi trồng quanh năm trên tàu đối với cá hồi Đại Tây Dương và các loài cá cùng họ khác. Tàu có 15 bể nuôi tiêu chuẩn với tổng thể tích nuôi trồng thủy sản gần 100.000m³. Mỗi bể chứa riêng lẻ có thể chứa hơn 6.000m³ nước biển - tương đương với khoảng 2-3 bể bơi tiêu chuẩn.

Không giống như các trang trại nuôi cá ven biển truyền thống, tàu áp dụng mô hình “nuôi trồng di động”, di chuyển giữa vùng biển phía Bắc và Nam dọc theo bờ biển Trung Quốc để duy trì điều kiện lý tưởng cho cá. Cách tiếp cận này cũng cho phép tàu tránh được các mối đe dọa tự nhiên như bão và thủy triều đỏ.

trung quoc nuoi trong ca hoi di dong quy mo lon tren bien hinh anh 1
Tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn “Conson số 1 2-2” của Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Phát triển Conson Thanh Đảo

Cá hồi Đại Tây Dương nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe về nhiệt độ và chất lượng nước. Để giải quyết thách thức này, tàu được trang bị hệ thống lấy nước biển sâu đầu tiên của Trung Quốc dành cho tàu nuôi trồng thủy sản, liên tục hút nước biển lạnh từ độ sâu 30-50m, nơi nhiệt độ duy trì từ 10-16°C.

Tàu cũng sử dụng hệ thống cho ăn thông minh có khả năng cung cấp nhiều loại thức ăn suốt ngày đêm với thời gian và số lượng chính xác, thay thế phần lớn công việc nặng nhọc liên quan đến nuôi cá truyền thống.

Hàng nghìn thiết bị cảm biến trên tàu theo dõi nhiệt độ nước, độ mặn, nồng độ oxy hòa tan và hoạt động của cá suốt ngày đêm, giúp giảm thiểu rủi ro trong nuôi trồng và nâng cao hiệu quả.

Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, mô hình “nuôi trồng di động” có thể định hình lại tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản biển sâu bằng cách khắc phục những hạn chế về địa lý và mùa vụ, đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng nguồn cá hồi sản xuất ổn định hơn, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc tốt hơn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Bắc Kinh (Trung Quốc) thí điểm đưa xe đạp vào tàu điện ngầm
VOV.VN - Từ ngày 10/5, thành phố Bắc Kinh đã triển khai thí điểm dịch vụ “Đường sắt + Xe đạp” tại 11 ga thuộc 4 tuyến tàu điện ngầm số 6, số 17, tuyến Xương Bình (Changping) và tuyến S1, cho phép hành khách mang theo xe đạp hai bánh có đường kính không quá 28 inch (khoảng 71 cm) vào ga trong các ngày cuối tuần.

Lượng đăng ký kết hôn tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong quý I năm nay
VOV.VN - Trung Quốc ghi nhận gần 1,7 triệu cặp đăng ký kết hôn trong quý 1 năm nay, giảm 6,24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành tựu mới của Trung Quốc trong lĩnh vực máy tính lượng tử
VOV.VN - Những ngày qua,Trung Quốc liên tiếp công bố các thành tựu mới trong lĩnh vực máy tính lượng tử - một lĩnh vực từ lâu đã được xem là công nghệ tương lai.

