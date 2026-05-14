Trung Quốc nuôi trồng cá hồi di động quy mô lớn trên biển

Tàu nuôi trồng thủy sản thông minh “Conson số 1 2-2” của Trung Quốc có trọng tải 150.000 tấn vừa thu hoạch khoảng 3.000 con cá hồi Đại Tây Dương với tổng trọng lượng 12 tấn hôm đầu tuần.

Theo Tập đoàn Phát triển Conson Thanh Đảo, nhà đầu tư và vận hành tàu, đây là lần đầu tiên trên toàn cầu cá hồi được sản xuất quy mô lớn và thương mại trên một tàu nuôi trồng thủy sản di động siêu lớn.

Tập đoàn này cho biết, tàu được thiết kế để tiến hành thử nghiệm nuôi trồng quanh năm trên tàu đối với cá hồi Đại Tây Dương và các loài cá cùng họ khác. Tàu có 15 bể nuôi tiêu chuẩn với tổng thể tích nuôi trồng thủy sản gần 100.000m³. Mỗi bể chứa riêng lẻ có thể chứa hơn 6.000m³ nước biển - tương đương với khoảng 2-3 bể bơi tiêu chuẩn.

Không giống như các trang trại nuôi cá ven biển truyền thống, tàu áp dụng mô hình “nuôi trồng di động”, di chuyển giữa vùng biển phía Bắc và Nam dọc theo bờ biển Trung Quốc để duy trì điều kiện lý tưởng cho cá. Cách tiếp cận này cũng cho phép tàu tránh được các mối đe dọa tự nhiên như bão và thủy triều đỏ.

Tàu nuôi trồng thủy sản thông minh siêu lớn “Conson số 1 2-2” của Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Phát triển Conson Thanh Đảo

Cá hồi Đại Tây Dương nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe về nhiệt độ và chất lượng nước. Để giải quyết thách thức này, tàu được trang bị hệ thống lấy nước biển sâu đầu tiên của Trung Quốc dành cho tàu nuôi trồng thủy sản, liên tục hút nước biển lạnh từ độ sâu 30-50m, nơi nhiệt độ duy trì từ 10-16°C.

Tàu cũng sử dụng hệ thống cho ăn thông minh có khả năng cung cấp nhiều loại thức ăn suốt ngày đêm với thời gian và số lượng chính xác, thay thế phần lớn công việc nặng nhọc liên quan đến nuôi cá truyền thống.

Hàng nghìn thiết bị cảm biến trên tàu theo dõi nhiệt độ nước, độ mặn, nồng độ oxy hòa tan và hoạt động của cá suốt ngày đêm, giúp giảm thiểu rủi ro trong nuôi trồng và nâng cao hiệu quả.

Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, mô hình “nuôi trồng di động” có thể định hình lại tương lai của ngành nuôi trồng thủy sản biển sâu bằng cách khắc phục những hạn chế về địa lý và mùa vụ, đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng nguồn cá hồi sản xuất ổn định hơn, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc tốt hơn.