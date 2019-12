Chủ tịch Trung Quốc tố Mỹ đe dọa chủ quyền an ninh Trung Quốc, Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (2/12) đã nêu đích danh Mỹ và các quốc gia phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga, đồng thời cho rằng, hành động này đe dọa tới chủ quyền an ninh của hai nước.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga N.P. Patrushev. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại buổi tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga N.P. Patrushev tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, việc Mỹ và các quốc gia phương Tây gia tăng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và Nga, đã đe dọa chủ quyền an ninh của hai quốc gia và cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước.



Ông Tập Cận Bình cho rằng, Trung Quốc và Nga cần tiếp tục tận dụng hai cơ chế tham vấn an ninh chiến lược và hợp tác an ninh chấp pháp, tăng cường trao đổi về an ninh chiến lược, thúc đẩy tin cậy chiến lược, để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mỗi nước và an ninh chung của cả hai quốc gia.



Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định, trước những thay đổi phức tạp của tình hình quốc tế, Trung Quốc và Nga càng cần gắn kết chặt chẽ, trở thành những đối tác chiến lược đáng tin cậy và chân thành của nhau với những ủng hộ mạnh mẽ kiên định mang tính chiến lược.



Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev cho biết, hàng loạt các chính sách của Mỹ hiện nay không chỉ gây tổn hại cho lợi ích của Nga và Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống và trật tự quốc tế.

Theo ông Nga Patrushev, quan hệ hai nước là không gì có thể phá vỡ, hai bên có cùng quan điểm trong nhiều vấn đề quốc tế lớn, do vậy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo vệ chủ quyền và an ninh của mỗi nước, cũng như ổn định chiến lược quốc tế, thúc đẩy đa cực hóa và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, bảo vệ luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế công bằng.



Được biết, ông Patrushev đang có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 1-4/12 để tham dự Tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 15 và Kỳ họp thứ 6 Cơ chế hợp tác an ninh chấp pháp giữa hai nước./.