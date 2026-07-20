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Chuyên cơ Không lực Một mới của ông Trump sẽ được “nâng cấp tối đa”

Thứ Hai, 15:24, 20/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết chiếc Không lực Một (Air Force One) mới được cải tạo từ máy bay do Qatar tặng sẽ sớm được “nâng cấp tối đa”.

Phát biểu ngày 19/7 sau khi trở về Washington từ bang New Jersey trên chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, hiện đang được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một (Air Force One), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết máy bay sẽ sớm được nâng cấp nhằm bổ sung thêm các tính năng an ninh và phòng thủ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới trước khi lên chuyên cơ Không Lực Một mới do Qatar tặng, tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 1/7/2026. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi vì sao vẫn sử dụng chiếc máy bay được cho là chưa trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa, ông Trump trả lời rằng máy bay hiện đã có “rất nhiều năng lực”, song sẽ được đưa đi nâng cấp trong khoảng một tháng tới.

“Khoảng một tháng nữa, họ sẽ đưa máy bay đi nâng cấp tối đa. Quá trình này sẽ mất khoảng một tháng”, ông Trump nói. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu rõ những hạng mục nào sẽ được bổ sung hoặc liệu mốc thời gian trên có khả thi hay không. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận chính thức để làm rõ phát biểu của ông Trump.

Theo giới quan sát, phát biểu này phần nào cho thấy chiếc máy bay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh vốn được áp dụng đối với những chuyên cơ Air Force One được chế tạo riêng để phục vụ tổng thống Mỹ.

Đầu tháng này, báo New York Times đưa tin chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, mà ông Trump đã sử dụng trong chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ như những chiếc Air Force One cũ, trong đó có hệ thống đối phó tên lửa.

Chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng đã hoạt động khoảng 14 năm và được cải tạo trong thời gian tương đối ngắn với chi phí lớn để đáp ứng yêu cầu sử dụng làm Air Force One - mật danh dành cho bất kỳ máy bay nào chở tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, các chuyên cơ Air Force One do Boeing chế tạo riêng cho Tổng thống Mỹ được thiết kế như một “văn phòng tổng thống trên không”. Những máy bay này được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa, các lớp bảo vệ chống xung điện từ trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân, khả năng tiếp nhiên liệu trên không và cả khu y tế chuyên biệt để chăm sóc sức khỏe tổng thống khi cần thiết.

Ông Trump đã sử dụng chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO gần 2 tuần trước. Tuy nhiên, khi rời Thổ Nhĩ Kỳ, ông lại chuyển sang sử dụng một trong các chuyên cơ Air Force One cũ. Theo New York Times, quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan Mật vụ Mỹ khuyến nghị tổng thống sử dụng chiếc máy bay cũ do có mức độ bảo vệ cao hơn.

Chính quyền Mỹ hiện coi chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng là giải pháp “chuyển tiếp” trong thời gian chờ Boeing bàn giao 2 chuyên cơ Air Force One hoàn toàn mới - dự án đã nhiều lần bị chậm tiến độ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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