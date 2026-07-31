Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ cho phép thương mại hóa xe tự hành

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, công ty Zoox thuộc tập đoàn Amazon đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép triển khai thương mại có giới hạn mẫu robotaxi không có vô-lăng và các thiết bị điều khiển của con người.

Quyết định này cho phép công ty bắt đầu thu phí dịch vụ vận chuyển hành khách, trước mắt tại thành phố Las Vegas, sau đó mở rộng sang các thị trường khác khi hoàn tất các yêu cầu của từng bang. Giới chức Mỹ cho biết trong 2 năm tới, công ty được phép triển khai tối đa 2.500 phương tiện mỗi năm.

Việc miễn trừ các quy định liên bang yêu cầu phương tiện phải có thiết bị điều khiển của con người được xem là dấu mốc quan trọng đối với các doanh nghiệp phát triển robotaxi từ đầu, thay vì cải tiến các mẫu xe truyền thống. Hiện công ty đang thử nghiệm dịch vụ chở khách tại một số khu vực ở Las Vegas và San Francisco.

Cùng với công ty Zoox, các doanh nghiệp như Tesla và Waymo thuộc tập đoàn Alphabet cũng đang đẩy mạnh mở rộng dịch vụ gọi xe tự hành tại Mỹ. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết công ty Zoox không được bán các phương tiện này ra công chúng và phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung về báo cáo sự cố, đồng thời có thể bị thu hồi giấy miễn trừ nếu phát sinh các vấn đề nghiêm trọng về an toàn.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ cho biết đang xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn liên bang đầu tiên dành cho hệ thống lái tự động và dự kiến hoàn thành trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ.