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Thủ đô Tokyo - Nhật Bản thử nghiệm xe buýt lái tự động

Chủ Nhật, 06:30, 28/06/2026
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VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông - vận tải, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang cho vận hành thử nghiệm xe buýt lái tự động tại một số khu vực nội đô, hướng tới áp dụng rộng rãi.

Chương trình vận hành thử nghiệm xe buýt lái tự động đang được triển khai miễn phí đối với hành khách từ ngày 23-29/6, trên một tuyến đường dài 6km thuộc quận Chiyoda - một trong 23 quận nội đô Tokyo, với tần suất 4 chuyến/ngày.

Đợt thử nghiệm này mới chỉ dừng ở cấp độ 2 - cấp độ có người ngồi trước vô-lăng để giám sát, đề phòng trường hợp cần thiết, trong khi hệ thống lái tự động điều khiển toàn bộ quá trình vận hành của xe, bao gồm tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, dừng tại những điểm có khách bộ hành qua đường, mở cửa đón và trả khách…

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Xe buýt lái tự động đang được thử nghiệm tại Tokyo (Ảnh Koei)

Tính từ khi bắt đầu chạy thử nghiệm đến thời điểm hiện tại, loại hình xe buýt tự động lái này đã chứng tỏ được độ an toàn cao. Đích thân bà Koike Yuriko - thị trưởng Tokyo, cũng đã tham gia một chuyến chạy thử nghiệm.

 “Sự tiến bộ của kỹ thuật hiện nay là từng ngày. Tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy để có thể góp phần bảo đảm bền vững phương tiện giao thông cho người dân Tokyo và cả khu vực trong thời gian tới”, Thị trưởng Koik nói.

Trong bối cảnh giao thông quá tải, thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách, Tokyo đang thúc đẩy nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật liên quan xe buýt lái tự động, hướng tới cấp độ 4 - cấp độ hoàn toàn không cần đến sự có mặt của con người để điều khiển phương tiện.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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