COP28: Tổng thống Pháp Macron kêu gọi các nước G7 loại bỏ than đá trước năm 2030

Phát biểu tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh than đá là năng lượng gây ra nhiều khí phát thải carbon dioxide nhất và mục tiêu ưu tiên của Pháp tại Hội nghị COP28 là kêu gọi các quốc gia giảm dần sử dụng than đá và chấm dứt xây mới các nhà máy điện sử dụng than đá.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết than đá hiện chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng năng lương hỗn hợp tại Pháp. Ảnh: France Info

Theo ông Macron, các nhà máy điện sử dụng than đá đang tập trung phần lớn tại châu Á và số lượng đủ để làm thất bại mục tiêu hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng trong phạm vi 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đặt ra tại Hội nghị COP21 ở Paris năm 2015.

Người đứng đầu nước Pháp cho biết ủng hộ các quốc gia đang phát triển ưu tiên mục tiêu phát triển kinh tế nhưng cũng cho rằng quá trình phát triển cần giảm dần việc sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch, đặc biệt là than đá. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh các quốc gia phát triển G7 cần đi đầu trong nỗ lực chấm dứt sử dụng than đá trên toàn cầu.

“Các nước phát triển G7 cần đi đầu trở thành hình mẫu cam kết dừng sử dụng than đá, tức là trước năm 2030, tiếp đó là các quốc gia giàu hơn sẽ giúp các nước đang phát triển thoát khỏi việc sử dụng than đá. Có thể thấy các quốc gia như Indonexia, Việt Nam, Nam Phi đang đi đúng hướng và điều này cần phải được phổ biến để cùng nhau loại bỏ than đá”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết than đá hiện chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng năng lương hỗn hợp tại Pháp và cam kết trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2027 sẽ đóng cửa 4 nhà máy điện sử dụng than đá cuối cùng của Pháp. Pháp cũng đã xây dựng lộ trình đến năm 2050 thì loại bỏ khí đốt tự nhiên.

Tại Hội nghị COP28, Pháp thông báo sẽ tài trợ 100 triệu euro cho Quỹ “Tổn thất và thiệt hại” vừa mới được khởi động để hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu.