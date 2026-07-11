Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài

Chính phủ Cuba vừa công bố Nghị định sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư nước ngoài, trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả và nhanh chóng trong thu hút đầu tư nước ngoài vào nước này.

Hình ảnh thủ đô La Habana, Cuba (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Yanet Vázquez Valdés, cho biết các quy định mới sẽ tạo ra nhiều thay đổi, giúp thu hút thêm các dòng vốn đầu tư bên ngoài.

Một ví dụ cụ thể là với những điều chỉnh không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các đối tác - như tăng hoặc giảm vốn đầu tư. Theo quy định mới, Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài (MINCEX) có thể trực tiếp đưa ra quyết định trong vòng 15 ngày làm việc mà không cần chuyển lên cấp cao hơn phê duyệt.

Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài, và là một phần của quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội đang được thúc đẩy của đất nước.

Hồi tháng 11/2025, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, đã công bố một loạt quyết định nhằm tạo môi trường linh hoạt và năng động hơn cho đầu tư nước ngoài.