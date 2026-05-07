Cuba chỉ trích các biện pháp siết chặt của Mỹ

Tuyên bố trên tài khoản X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla cho rằng chính quyền Mỹ đang cố tình che giấu các biện pháp hạn chế nguồn cung nhiên liệu đối với Cuba, đồng thời bác bỏ tuyên bố từ phía Washington rằng không tồn tại lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Havana.

Nhà ngoại giao Cuba cho rằng phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ mâu thuẫn với chính sách mà Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng công khai theo đuổi trong nhiều tháng qua.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: Reuters

Theo ông Rodríguez, ngày 29/1/2026, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào xuất khẩu nhiên liệu sang Cuba. Ngoại trưởng Cuba cho biết biện pháp này đã khiến phần lớn các nhà cung cấp dầu cho Havana phải ngừng giao dịch do lo ngại nguy cơ bị Mỹ trừng phạt.

Ông Rodríguez cho biết trong bốn tháng qua chỉ có một tàu chở nhiên liệu cập cảng Cuba, đồng thời cáo buộc Washington đang đe dọa và gây sức ép với toàn bộ các đối tác cung cấp dầu cho đảo quốc này. Ông nói các hành động đó vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do và tự do hàng hải quốc tế.

Ngoại trưởng Cuba cũng nhắc tới sắc lệnh mới do Mỹ ban hành ngày 1/5, trong đó áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt thứ cấp liên quan tới lĩnh vực năng lượng. Ông Rodríguez cáo buộc chính sách này đang gây ra “thiệt hại và đau khổ” nghiêm trọng cho người dân Cuba, đồng thời cho rằng chính Ngoại trưởng Mỹ là người đề xuất các biện pháp này với Tổng thống Trump.

Phản ứng của Havana được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 khẳng định tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba không phải do một lệnh phong tỏa trực tiếp. Ông Rubio cũng nói rằng tình trạng hiện nay tại Cuba là “không thể chấp nhận được” và Washington sẽ có hành động đối với vấn đề này, dù không nêu rõ biện pháp cụ thể.

Cuba hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng sau khi nguồn cung dầu từ Venezuela và Nga sụt giảm mạnh. Nhiều khu vực tại Havana liên tục mất điện kéo dài nhiều giờ mỗi ngày, khiến người dân lo ngại trước mùa hè nóng bức sắp tới.