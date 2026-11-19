Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ lớn của Trung Quốc, và là một trong những sự kiện được quan tâm nhất trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tuần này.

Trước khi bước vào phòng họp chính, ba nhà lãnh đạo cùng xuất hiện trước quốc kỳ của Mỹ, Nga và Trung Quốc để chụp ảnh chung, nhưng không bắt tay nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cuộc gặp ba bên vào ngày 19/11/2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Pool/Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp. Ông khẳng định đây là lần đầu tiên lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Nga và Mỹ cùng tham dự một cuộc gặp như vậy, đánh dấu một sự kiện mang tính bước ngoặt.

“Thế giới sẽ hòa bình khi các cường quốc chung sống hòa thuận”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, đồng thời cho rằng chính trong những thời điểm khó khăn, trách nhiệm của các quốc gia càng được thể hiện rõ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi ba nước tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với những thách thức toàn cầu.

“Trung Quốc, Nga và Mỹ cần nêu gương trong hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho sự tiến bộ của nhân loại”, ông Tập Cận Bình nói.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vấn đề Ukraine sẽ là một trong những nội dung được thảo luận tại cuộc gặp ba bên.

“Chúng ta có những lợi ích chung liên quan đến Ukraine”, ông Putin phát biểu, đề cập đến các cuộc tiếp xúc giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vai trò đặc biệt của ba cường quốc trong việc giải quyết các vấn đề an ninh quốc tế, đặc biệt là kiểm soát vũ khí hạt nhân.

“Ba nước chúng ta có vị thế đặc biệt để thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân”, ông Trump khẳng định.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng trong quá khứ, các nhà lãnh đạo thường né tránh đối thoại với những quốc gia có bất đồng, khiến nhiều cơ hội giải quyết xung đột bị bỏ lỡ.

“Hòa bình không bao giờ được kiến tạo bằng cách từ chối những cơ hội đối thoại. Chúng ta có trách nhiệm to lớn trong việc giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến toàn hành tinh”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Trước khi tham dự cuộc gặp ba bên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cùng ngày 19/11.