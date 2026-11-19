Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn Washington và Bắc Kinh cùng đóng vai trò thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi mong muốn cả hai cùng góp phần giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tôi muốn cuộc xung đột này chấm dứt và tôi nghĩ có thể nói rằng cả hai chúng tôi đều rất mong muốn điều đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, ngày 19/11/2026. Video: AP

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trước thềm hội nghị ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sự kiện ngoại giao chưa từng có tiền lệ quy tụ lãnh đạo ba cường quốc hàng đầu thế giới.

Trước cuộc gặp ba bên, Tổng thống Trump đã lần lượt hội đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc gặp với ông Putin, nhà lãnh đạo Mỹ gọi Tổng thống Nga là một người bạn. Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và ông Putin rời cuộc gặp với tâm trạng “rất tốt”.

Ngay sau đó, trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump cảm ơn phía Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc gặp ba bên với ông Putin sẽ đạt kết quả tích cực.

Về quan hệ kinh tế song phương, ông Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã tìm được sự “cân bằng”, qua đó thiết lập mối quan hệ thương mại mà ông đánh giá là công bằng. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẽ hợp tác với Tổng thống Trump nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết cả ông và Chủ tịch Trung Quốc đều đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng đang bị gián đoạn do cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Trong phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình không trực tiếp đề cập đến vấn đề Ukraine hoặc Iran.