10 thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài năm 2026

Danh sách thành phố đáng sống này không chỉ dừng lại ở những cảnh đẹp như tranh và thuế thấp, mà còn xem xét những điều thực sự quan trọng khi chuyển đến nơi ở mới, từ chăm sóc sức khỏe và an ninh đến khả năng chi trả, đời sống xã hội và thậm chí cả quyền lực hộ chiếu.

Thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Với thang điểm từ 0 đến 100, thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha đứng đầu với 88,5 điểm. Thứ hai là Amsterdam của Hà Lan với 82 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về các thành phố Melbourne của Australia, Vienna của Áo, Barcelona của Tây Ban Nha, Singapore, Auckland của New Zealand, Tokyo của Nhật Bản, Copenhagen của Đan Mạch và thứ 10 là Seoul của Hàn Quốc.

Thủ đô của Bồ Đào Nha giành vị trí dẫn đầu nhờ các chỉ số ổn định trên các khía cạnh. Đây là một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất trong bảng xếp hạng. Trình độ tiếng Anh ở đây cũng rất cao, chất lượng không khí và mức độ an toàn cũng vượt trội so với nhiều thành phố khác ở châu Âu. Một điểm cộng khác của Lisbon là sự tồn tại của nhiều con đường pháp lý để có được quyền cư trú, bao gồm cả quyền cư trú theo diện đầu tư và visa dành cho người làm việc từ xa.

Trong khi Amsterdam của Hà Lan giành được vị trí thứ hai khi có độ an toàn cao, hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt và không khí trong lành, cùng với sự thuận tiện cho cư dân quốc tế. Chi phí sinh hoạt là điểm yếu của Amsterdam khi nằm trong số những thành phố đắt đỏ nhất trong bảng xếp hạng, điều đó có nghĩa là không phải người nước ngoài nào cũng có đủ khả năng để sinh sống tại đây.

Melbourne của Australia là thành phố duy nhất không thuộc châu Âu nằm trong top 5. Thành phố này có trình độ tiếng Anh cao nhất trong toàn bảng xếp hạng và cũng là một trong những thành phố sạch nhất. Thành phố của Australia cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chính quyền ổn định và hệ thống đô thị phát triển tốt. Tuy nhiên, điểm yếu chính của thành phố này nằm ở hạng mục an toàn, vì mức độ an toàn ở đây thấp hơn so với các thành phố châu Âu.

Khi ngày càng nhiều người chuyển ra nước ngoài sinh sống vì công việc, lối sống và sự linh hoạt, việc đánh giá, xếp hạng những thành phố tốt nhất phần nào giúp nhiều người nước ngoài định hướng được nơi mình sẽ lựa chọn sinh sống trong tương lai.