  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
10 thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài năm 2026

Thứ Hai, 11:50, 25/05/2026
VOV.VN - Mới đây, Global Citizen Solutions, một công ty tư vấn về quy hoạch cư trú và quốc tịch, đã công bố danh sách về những thành phố đáng sống nhất thế giới dành cho người nước ngoài.

Danh sách thành phố đáng sống này không chỉ dừng lại ở những cảnh đẹp như tranh và thuế thấp, mà còn xem xét những điều thực sự quan trọng khi chuyển đến nơi ở mới, từ chăm sóc sức khỏe và an ninh đến khả năng chi trả, đời sống xã hội và thậm chí cả quyền lực hộ chiếu.

Thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Với thang điểm từ 0 đến 100, thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha đứng đầu với 88,5 điểm. Thứ hai là Amsterdam của Hà Lan với 82 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về các thành phố Melbourne của Australia, Vienna của Áo, Barcelona của Tây Ban Nha, Singapore, Auckland của New Zealand, Tokyo của Nhật Bản, Copenhagen của Đan Mạch và thứ 10 là Seoul của Hàn Quốc. 

Thủ đô của Bồ Đào Nha giành vị trí dẫn đầu nhờ các chỉ số ổn định trên các khía cạnh. Đây là một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất trong bảng xếp hạng. Trình độ tiếng Anh ở đây cũng rất cao, chất lượng không khí và mức độ an toàn cũng vượt trội so với nhiều thành phố khác ở châu Âu. Một điểm cộng khác của Lisbon là sự tồn tại của nhiều con đường pháp lý để có được quyền cư trú, bao gồm cả quyền cư trú theo diện đầu tư và visa dành cho người làm việc từ xa.

Trong khi Amsterdam của Hà Lan giành được vị trí thứ hai khi có độ an toàn cao, hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt và không khí trong lành, cùng với sự thuận tiện cho cư dân quốc tế. Chi phí sinh hoạt là điểm yếu của Amsterdam khi nằm trong số những thành phố đắt đỏ nhất trong bảng xếp hạng, điều đó có nghĩa là không phải người nước ngoài nào cũng có đủ khả năng để sinh sống tại đây.

Melbourne của Australia là thành phố duy nhất không thuộc châu Âu nằm trong top 5. Thành phố này có trình độ tiếng Anh cao nhất trong toàn bảng xếp hạng và cũng là một trong những thành phố sạch nhất. Thành phố của Australia cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chính quyền ổn định và hệ thống đô thị phát triển tốt. Tuy nhiên, điểm yếu chính của thành phố này nằm ở hạng mục an toàn, vì mức độ an toàn ở đây thấp hơn so với các thành phố châu Âu.

Khi ngày càng nhiều người chuyển ra nước ngoài sinh sống vì công việc, lối sống và sự linh hoạt, việc đánh giá, xếp hạng những thành phố tốt nhất phần nào giúp nhiều người nước ngoài định hướng được nơi mình sẽ lựa chọn sinh sống trong tương lai. 

Nho Biền/VOV1
Thành phố Sydney trang hoàng đón Tết Bính Ngọ
VOV.VN - Không khí đón Tết Nguyên đán không chỉ rộn ràng tại nhiều quốc gia châu Á mà tại thành phố Sydney (Australia), Tết cổ truyền cũng được chào đón bằng chuỗi hoạt động phong phú kéo dài hơn 2 tuần. Nhiều khu vực trung tâm của Sydney đã được trang hoàng rực rỡ, tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Trung Quốc chiếm hơn nửa trong 10 thành phố nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới
VOV.VN - Lần đầu tiên, các thành phố Trung Quốc chiếm hơn một nửa trong số 10 trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, trong đó Bắc Kinh tiếp tục giữ vững vị trí là thành phố khoa học hàng đầu toàn cầu - danh hiệu mà thành phố này đã nắm giữ từ năm 2016.

Brussels (Bỉ) đặt mục tiêu trở thành thành phố không khói xe vào 2035
VOV.VN - Trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu, vùng thủ đô Brussels, Bỉ đang từng bước mở rộng Khu vực Phát thải thấp, viết tắt là LEZ, hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035.

