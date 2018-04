Ảnh: Bất ngờ về chi nhân tạo giúp các động vật đáng thương đi lại

Một chú sóc con đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ chi trước. Chú ta được gắn bánh xe ở phía trước để dễ di chuyển. Một chú chim hồng hạc bị cụt chân được lắp chân giả tại vườn thú Sorocaba ở Brazil. Chú trước đó bị thương nặng ở 1 chân, khiến bác sĩ phải cắt cụt chân đó để đề phòng lây nhiễm. Mèo con 8 tháng tuổi được lắp 2 bánh xe tại bênh viện thú y ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Chú bị mất 2 chân sau do rơi từ tầng 9 xuống tầng 5. Cò được thả tự do sau khi đã được gắn chân giả, tại bệnh viện dành cho chim hoang dã ở Hungary. Ngựa con với 3 chân thật và 1 chân nhân tạo, ở Virginia (Mỹ). Lợn con Chris P. Bacon nổi tiếng trên mạng internet đang ngắm nghía chiếc xe lăn mới của chú. Phần cẳng giả của một chú chó pit bull. Cô chó Hope khoe chiếc bánh xe gắn vào áo trên người chú, giúp nó có khả năng đi lại. Voi Motola bị mất một chân do giẫm phải mìn. Nhờ chân giả, nó có thể đứng vững và tự di chuyển được. Ảnh chụp tại Thái Lan. Chú chó tội nghiệp vẫn chạy tung tăng được khi dùng tới 4 chân giả. Chú mất 4 bàn chân do băng giá khi bị bỏ rơi trong 1 ngôi nhà bị tịch thu. Chú cá heo này bơi lội bằng đuôi nhân tạo, tại một bể bơi ở thị trấn Motobu, đảo Okinawa. Chú chó Hoppa này khi sinh ra đã thiếu 2 chân trước. Nhờ có thiết bị chi giả (dạng bánh xe), chú có thể di chuyển được, ở vùng ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel./.

Một chú sóc con đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ chi trước. Chú ta được gắn bánh xe ở phía trước để dễ di chuyển. Một chú chim hồng hạc bị cụt chân được lắp chân giả tại vườn thú Sorocaba ở Brazil. Chú trước đó bị thương nặng ở 1 chân, khiến bác sĩ phải cắt cụt chân đó để đề phòng lây nhiễm. Mèo con 8 tháng tuổi được lắp 2 bánh xe tại bênh viện thú y ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Chú bị mất 2 chân sau do rơi từ tầng 9 xuống tầng 5. Cò được thả tự do sau khi đã được gắn chân giả, tại bệnh viện dành cho chim hoang dã ở Hungary. Ngựa con với 3 chân thật và 1 chân nhân tạo, ở Virginia (Mỹ). Lợn con Chris P. Bacon nổi tiếng trên mạng internet đang ngắm nghía chiếc xe lăn mới của chú. Phần cẳng giả của một chú chó pit bull. Cô chó Hope khoe chiếc bánh xe gắn vào áo trên người chú, giúp nó có khả năng đi lại. Voi Motola bị mất một chân do giẫm phải mìn. Nhờ chân giả, nó có thể đứng vững và tự di chuyển được. Ảnh chụp tại Thái Lan. Chú chó tội nghiệp vẫn chạy tung tăng được khi dùng tới 4 chân giả. Chú mất 4 bàn chân do băng giá khi bị bỏ rơi trong 1 ngôi nhà bị tịch thu. Chú cá heo này bơi lội bằng đuôi nhân tạo, tại một bể bơi ở thị trấn Motobu, đảo Okinawa. Chú chó Hoppa này khi sinh ra đã thiếu 2 chân trước. Nhờ có thiết bị chi giả (dạng bánh xe), chú có thể di chuyển được, ở vùng ngoại ô thành phố Tel Aviv của Israel./.