Ảnh: Dân Mỹ co ro trong cái lạnh tê tái chuẩn bị đón giao thừa

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết tình trạng lạnh giá ở mức "nguy hiểm" đang bao trùm phần lớn khu vực miền Trung và Đông nước này. Ảnh: AP. Anh Kevin Deiner phải đào bới để “moi” chiếc xe của mình ra khỏi đống tuyết. Ảnh: AP. Một đài phun nước tại công viên Bryant ở New York đóng băng vì lạnh giá. Ảnh: EPA. Tuyết trắng bao phủ khu vực công viên Quảng trường Washington ở New York. Ảnh: EPA. Nhiều người thích thú ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi nước bị đóng băng tại đài phun nước trong công viên Bryant. Ảnh: EPA. NWS cảnh báo người dân ở 1/3 lãnh thổ nước Mỹ sẽ đón Năm mới 2018 trong thời tiết giá rét với nhiệt độ khoảng âm 18 độ C. Ảnh: EPA. Tại nhiều khu vực ở bang Washington, tuyết được dự báo sẽ rơi dày tới 1m. Ảnh: AP. Tại bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo khuyến cáo người dân chuẩn bị đối phó với "thời tiết lạnh nguy hiểm" vào những ngày cuối cùng của năm 2017. Ảnh: AP. Xe dọn tuyết hoạt động không ngừng nghỉ. Ảnh: AP. Nền nhiệt độ ở New York được dự báo chỉ khoảng âm 12,7 đến âm 6 độ C, thấp hơn so với thời điểm này hàng năm. Ảnh: Getty. Do ảnh hưởng của băng giá, sân bay Chicago Midway ở thành phố Chicago, bang Illinois, đã phải hủy gần 90 trong số 251 chuyến bay trong ngày 28/12 của hãng hàng không Southwest Airlines. Ảnh: Getty Người dân co ro trong giá rét ngay trước thềm năm mới 2018. Ảnh: Getty. Trước đó, sân bay quốc tế Chicago O'Hare cũng đã hủy 2 chuyến bay. Ảnh: Daily Mail. Ở nước láng giềng của Mỹ là Canada, với việc nhiệt hạ sâu xuống dưới 0 độ C tại nhiều nơi khiến hàng loạt sự kiện mừng Năm mới tại đất nước này đã phải hủy bỏ. Ảnh: Tân Hoa xã. Ở hai thành phố miền Trung Canada là Regina và Winnipeg, nhiệt độ đã hạ xuống mức âm 50 độ C. Ảnh: Tân Hoa xã. Bộ Văn hóa Canada thông báo những sự kiện được lên lịch cho đêm 31/12 đã được điều chỉnh để phù hợp với các cảnh báo thời tiết cực kỳ giá lạnh và những lo ngại về an toàn cũng như sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Tân Hoa xã. Theo truyền thông sở tại, hai cơn bão tuyết hoành hành tại tỉnh British Columbia đã khiến hơn 36.000 người rơi vào cảnh mất điện. Ảnh: Tân Hoa xã.