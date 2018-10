Ảnh: Dòng người di cư Honduras ùn ùn đổ về biên giới Mỹ - Mexico

Chính phủ Mexico đã điều 2 chiếc Boeing 727 chở các cảnh sát tới biên giới phía nam của quốc gia này ngày 17/10. Lực lượng cảnh sát được điều động tới nhằm giữ an ninh trật tự khu vực biên giới giữa Mexico và Guatemala khi dòng người di cư từ Honduras ồ ạt tràn sang. Những người di cư với lá cờ Honduras trên đường tới Mỹ ở Chiquimula, Guatemala ngày 17/10. Sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát ở biên giới phía nam của Mexico không thể ngăn chặn dòng người di cư vượt biên mang theo "giấc mơ Mỹ" mà chỉ giúp giữ trật tự khu vực. Những người di cư Honduras tiếp tục hành trình từ Chiquimula tới khu vực Zacapa, Guatemala. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo ngày 18/10 rằng ông sẽ điều lực lượng quân đội tới biên giới Mỹ và Mexico để giải quyết tình hình nếu Mexico không có hành động can thiệp gì. Coi dòng người di cư là một cuộc tấn công vào nước Mỹ, ông Trump khẳng định trên Twitter rằng: "Với tuyên bố mạnh mẽ nhất, tôi buộc phải yêu cầu Mexico chấm dứt cuộc tấn công này và nếu họ không làm được, tôi sẽ huy động quân đội Mỹ và đóng cửa biên giới phía Nam của chúng ta". Trong khi đó, dòng người di cư khổng lồ vẫn tiếp tục hành trình của mình với một mục tiêu kiên định là có thể đặt chân đến nước Mỹ, bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ ngừng viện trợ cho các quốc gia để cho dòng người này đi qua. "Thật khó mà tin được hàng nghìn người từ biên giới phía nam đang tràn vào đất nước chúng ta mà không gặp trở ngại gì", ông Trump khẳng định, đồng thời cáo buộc tình trạng này xảy ra là do Đảng Dân chủ đã phản đối chính sách siết chặt nhập cư của ông. "Đây sẽ là khởi đầu cho rất nhiều điều sắp diễn ra bởi chúng tôi sẽ không còn phải chịu đựng tình trạng bạo lực nữa", anh Denis Contreras - một trong những người di cư đang nỗ lực đến Mỹ cho biết. Những người Honduras không ai muốn quay trở lại quốc gia Trung Mỹ nghèo đói và bạo lực này. Mục tiêu của họ là tiến về biên giới Mexico và đặt chân tới Mỹ. Dòng người di cư hơn 4.000 người đã rời thành phố San Pedro Sula ở phía bắc Honduras ngày 13/10. Ngày 15/10, lực lượng cảnh sát ở biên giới Guatemala đã được huy động để đưa những người di cư này quay trở lại nhưng sau đó, dòng người di cư đã chiếm ưu thế và xoay xở để đến được Esquipulas. Họ chia thành các nhóm nhỏ để tới thành phố Guatemala. Maria Ramos cho biết cô quyết định tham gia vào dòng người di cư sau khi thấy một nhóm lớn đi qua làng Ocotepeque của cô ở biên giới Guatemala. Khi chúng tôi nhìn thấy họ đi qua, chúng tôi cũng quyết định sẽ rời nơi này", người phụ nữ Honduras này cho biết. Gia đình cô hầu như chỉ có thể sống bằng ngô và đậu trồng được trên vùng đất khô cằn này. Tổng thống Guatemala Jimmy Morales khẳng định với báo giới rằng Guatemala đang làm việc với các tổ chức nhân đạo để cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những người di cư. Giấc mơ của những người di cư là có thể đến được các trại tị nạn của Mỹ để làm việc và giúp đỡ những người thân của họ ở quê nhà, Sairi Bueso, 24 tuổi chia sẻ. Với tỷ lệ cứ 100.000 người thì có 43 người bị giết, Honduras là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới. Ngoài ra, theo các dữ liệu của Liên Hợp Quốc, 68% dân số Honduras hiện sống trong tình trạng đói nghèo. Những người di cư đứng xếp hàng để chờ nhận thức ăn và nơi ở tại Casa del Migrante trong thành phố Guatemala. Những người di cư nghỉ ngơi trong một trường học ở thành phố Guatemala ngày 17/10 trên đường tới biên giới Mexico./. d4ee7f0965387bcc0425e689e1ae8750/5bcc1c41/2018_10_19/_TbhWhAgtlA/Dong_nguoi_di_cu_Honduras_do_ve_bien_gioi_My__Mexico.mp4

