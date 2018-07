Ảnh: Hết lũ lụt và nắng nóng, Nhật Bản lại hứng chịu bão lớn Jongdari

Một cơn bão lớn đổ bộ vào miền trung và tây Nhật Bản làm bị thương ít nhất 24 người và khiến hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện. Ảnh: Reuters Cơn bão Jongdari mang theo mưa lớn và sức gió di chuyển với vận tốc lên tới 180km/h (110mph) đổ bộ vào quần đảo Honshu lúc 1h ngày 29/7. Ảnh: EPA Các cơ quan dự báo thời tiết cho biết cơn bão đã suy yếu và trở thành bão nhiệt đới nhưng vẫn đưa ra cảnh báo thêm rằng mưa lớn có thể gây lở đất. Ảnh: Getty Theo kênh NHK, có khoảng 150.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Ảnh: AFP Cho đến giữa trưa theo giờ địa phương, cơn bão Jongdari đã di chuyển về phía tây khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh: AFP Ngày 28/7, yêu cầu sơ tán đã được thông báo tới 36.400 người ở phía tây thành phố Shobara và 6.300 người ở thành phố Kure. Ảnh: AFP "Chúng tôi e rằng mọi người sẽ không thể sơ tán do gió mạnh và lũ lụt cản trở các tuyến đường sơ tán khi cơn bão ập đến. Do đó, tôi muốn mọi người sơ tán trước để đảm bảo an toàn", thống đốc tỉnh Hiroshima, ông Hidehiko Yuzaki cho biết. Ảnh: AFP Cơn bão Jongdari đem theo gió to, sóng lớn đập mạnh vào các vách đá bên bờ biển tây nam Tokyo khiến các dịch vụ thuyền, phà đều phải tạm nghỉ. Ảnh: AFP Hàng trăm chuyến bay cũng bị hủy vào hai ngày cuối tuần cũng như một số tuyến đường bị cản trở do bão lớn đổ bộ. Ảnh: EPA Người đi bộ vội vã băng qua đường trong điều kiện thời tiết tồi tệ với gió mạnh và mưa lớn. Ảnh: EPA Một người phụ nữ “vật lộn” với chiếc ô khi gió thổi quá mạnh. Ảnh: Reuters Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả của một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ vào đầu tháng 7. Trận lụt này đã khiến hơn 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 4.000 người sống sót vẫn phải sống trong những khu trú tạm. Ảnh: Mainichi Ngay sau trận lụt tồi tệ, đất nước mặt trời mọc lại tiếp tục phải hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng thấy với ít nhất 80 người chết và hơn 22.000 phải nhập viện do sốc nhiệt. Ngoài ra, Nhật Bản hiện đang bước vào mùa mưa bão và thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão lớn trong suốt những tháng mùa hè./. Ảnh: AFP

Một cơn bão lớn đổ bộ vào miền trung và tây Nhật Bản làm bị thương ít nhất 24 người và khiến hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện. Ảnh: Reuters Cơn bão Jongdari mang theo mưa lớn và sức gió di chuyển với vận tốc lên tới 180km/h (110mph) đổ bộ vào quần đảo Honshu lúc 1h ngày 29/7. Ảnh: EPA Các cơ quan dự báo thời tiết cho biết cơn bão đã suy yếu và trở thành bão nhiệt đới nhưng vẫn đưa ra cảnh báo thêm rằng mưa lớn có thể gây lở đất. Ảnh: Getty Theo kênh NHK, có khoảng 150.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Ảnh: AFP Cho đến giữa trưa theo giờ địa phương, cơn bão Jongdari đã di chuyển về phía tây khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh: AFP Ngày 28/7, yêu cầu sơ tán đã được thông báo tới 36.400 người ở phía tây thành phố Shobara và 6.300 người ở thành phố Kure. Ảnh: AFP "Chúng tôi e rằng mọi người sẽ không thể sơ tán do gió mạnh và lũ lụt cản trở các tuyến đường sơ tán khi cơn bão ập đến. Do đó, tôi muốn mọi người sơ tán trước để đảm bảo an toàn", thống đốc tỉnh Hiroshima, ông Hidehiko Yuzaki cho biết. Ảnh: AFP Cơn bão Jongdari đem theo gió to, sóng lớn đập mạnh vào các vách đá bên bờ biển tây nam Tokyo khiến các dịch vụ thuyền, phà đều phải tạm nghỉ. Ảnh: AFP Hàng trăm chuyến bay cũng bị hủy vào hai ngày cuối tuần cũng như một số tuyến đường bị cản trở do bão lớn đổ bộ. Ảnh: EPA Người đi bộ vội vã băng qua đường trong điều kiện thời tiết tồi tệ với gió mạnh và mưa lớn. Ảnh: EPA Một người phụ nữ “vật lộn” với chiếc ô khi gió thổi quá mạnh. Ảnh: Reuters Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả của một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ vào đầu tháng 7. Trận lụt này đã khiến hơn 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 4.000 người sống sót vẫn phải sống trong những khu trú tạm. Ảnh: Mainichi Ngay sau trận lụt tồi tệ, đất nước mặt trời mọc lại tiếp tục phải hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng thấy với ít nhất 80 người chết và hơn 22.000 phải nhập viện do sốc nhiệt. Ngoài ra, Nhật Bản hiện đang bước vào mùa mưa bão và thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão lớn trong suốt những tháng mùa hè./. Ảnh: AFP