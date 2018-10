Ảnh: Kinh hoàng những hố tử thần nguy hiểm và đáng sợ trên thế giới

Hình ảnh một hố tử thần ở làng Pinzon de Morado, bang Guerrero, Mexico ngày 26/8/2018. Theo chính quyền bang này, hoạt động của một hầm mỏ cách đây 10 năm là nguyên nhân gây ra sự sụt lún đất và tạo nên hố tử thần này. Một ngôi nhà bị sụp xuống hố tử thần ở Dunedin, bang Florida, Mỹ ngày 14/11/2013. Theo các bài báo, hố tử thần bắt đầu hình thành giữa hai ngôi nhà vào sáng cùng ngày và lớn dần lên với chiều rộng và chiều sâu khoảng hơn 9m. Những chiếc ô tô nằm gọn trong một hố tử thần ngay trong Bảo tàng Quốc gia Corvette ở Bowling Green, bang Kentucky, Mỹ ngày 12/2/2014. Một ao nước đầy cá và các loài thực vật đã biến mất sau khi một hố tử thần rộng 50m và sâu 30m "nuốt chửng" ao nước có đường kính 20m này ngày 21/11/2013 ở làng Sanica, Bosnia. Cận cảnh hố tử thần ở làng Sanica, Bosnia. Một người đàn ông đang kiểm tra hố tử thần sâu hơn 12 mét, xuất hiện ngay bên dưới chiếc giường của bà Inocenta del Rosal Hernandez, 65 tuổi ở thành phố Guatemala, Guatemala ngày 19/7/2011. Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực khắc phục hậu quả trong một trận lở đất ở Saint-Jude, Quebec ngày 11/5/2010. Một gia đình 4 người đã thiệt mạng sau khi một hố tử thần do trận lở đất gây nên đã "nuốt chửng" ngôi nhà của họ. Hố tử thần sâu 9m ở Anh đã "nuốt chửng" một chiếc ô tô và đến giờ chiếc ô tô này vẫn chưa được tìm thấy. Các công nhân đang tìm cách kéo chiếc xe tải bị mắc kẹt trong hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên một con đường ở North Guilford Hills, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 20/6/1997. Một hố tử thần khổng lồ nứt toác ra trên con đường gần nhà ga Hakata, Fukuoka, Nhật Bản ngày 8/11/2016. Ngay trên vỉa hè đường phố London ngày 23/4/2015 xuất hiện một hố tử thần khiến một phụ nữ được cho rằng đã bị rơi xuống đây. Toàn cảnh hố tử thần xuất hiện ở Natal, Brazil chỉ trong một vài ngày do mưa lớn kéo dài. Hiện tượng kinh hoàng này đã "nuốt chửng" nhiều ô tô và phá hủy nhà cửa của 150 gia đình trong khu phố nghèo này. Một ngôi nhà trên đường Barry bất ngờ sập xuống hố tử thần khổng lồ rộng 50m và sâu 15m trong thị trấn nhỏ Waihi trên Đảo Bắc của New Zealand ngày 13/12/2001. Gia đình 5 người sống trong ngôi nhà này may mắn không có ai bị thương nặng. Cảnh tượng kinh hoàng của một hố tử thần trên đường cao tốc ở Cuernavaca, Mexico ngày 12/7/2017. Nước dâng cao trong hố tử thần trên một giao lộ ở thành phố Mexico ngày 31/8/2017. Hình ảnh trên là một trong nhiều hố tử thần ở khu nghỉ dưỡng Ein Gedi bị bỏ hoang ở Israel nằm bên bờ Biển Chết ngày 11/7/2016. Các công nhân đang dùng xi măng để lấp đầy một hố tử thần trên đường phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 11/2/2015. Một hố tử thần ở bang Florida khiến một số phần của tổ hợp các tòa nhà nằm trong khu nghỉ dưỡng Summer Bay đổ sập xuống. Một hố tử thần xuất hiện trên đường phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 4/8/2018. Hố tử thần trên đường phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 27/7/2013./.

