Ảnh: Mật vụ Tổng thống Trump cực “ngầu” và chuyên nghiệp

Nhân viên mật vụ giữ cửa ô tô cho Tổng thống Mỹ Trump khi ông đến trung tâm quân y quốc gia Walter Reed (Mỹ). Mật vụ (vệ sĩ Tổng thống Mỹ) bám xung quanh ông Trump khi ông tới sân bay quốc tế Nashville. Nhân viên mật vụ của Tổng thống Mỹ Trump được trang bị thiết bị liên lạc gắn bên tai. Mật vụ đeo kính đen cảnh giới quanh ông Trump. Mật vụ chuyên chống bắn tỉa gác trên mái nhà. Nhân viên mật vụ này bịt mặt kiểu đặc nhiệm đứng gác dưới tuyết ở phía trước Nhà Trắng. Đứng gác trên container khi Tổng thống Trump tới biên giới Mỹ-Mexico. Đặc vụ Mỹ nấp sau xe limousine của Tổng thống Mỹ khi trực thăng Marine One của ông Trump hạ cánh xuống New York. Súng tiểu liên đạn nhỏ trang bị cho mật vụ Tổng thống Mỹ. Nhân viên mật vụ gác bên ngoài Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump. Dàn mật vụ đứng canh chừng khi ông Trump lên chuyên cơ Airforce One để đi Singapore hồi tháng 6/2018. Thành viên đội chống đột kích của mật vụ Tổng thống Mỹ Trump./.

