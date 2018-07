Ảnh: Phố biến thành sông ở Philippines sau khi bão Sơn Tinh đổ bộ

Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nhiều khu vực ở Philippines xảy ra mưa lớn. Ngay trung tâm thủ đô Manila, lượng mưa như trút nước đã gây lụt lội ở nhiều khu vực, làm tê liệt giao thông và gây khó khăn cho việc đi lại. Cục quản lý Thiên Văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết lũ lụt có thể đe dọa các khu vực như thủ đô Manila, Bulacan và Batangas. Những người dân sống ở Manila được chính quyền địa phương thông báo sơ tán sau khi cơn bão Sơn Tinh đổ bộ mang theo mưa lớn. Manila chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Sơn Tinh. Mưa lớn khiến mực nước trên sông Marikina dâng cao. Chính quyền địa phương buộc phải sơ tán những người dân sống dọc bên sông. Một người dân đang lội qua con đường ngập đến thắt lưng do ảnh hưởng của cơn bão Sơn Tinh tại thị trấn Quezon, Manila, Philippines. Các cậu bé đứng tạm trên một chiếc ô tô bị lật và chìm gần hết giữa đường phố Quezon ngập sâu trong biển nước. Những người dân lội nước thu gom đồ nhựa và các vật dụng có thể tái chế trên đường phố. Một người đàn ông vất vả đẩy chiếc xe gỗ trên con đường ngập nước ở Manila. Những chiếc bè tự chế tạm bợ được người dân sử dụng để đi lại khi mọi con đường đều bị ngập do mưa lớn. Người đàn ông này đang cõng một người phụ nữ lội qua nước sâu. Những đứa trẻ phải ngồi trên thuyền tự chế để đi lại do đường phố ngập sâu. Tại một số khu vực, nước đã ngập đến đầu gồi và thắt lưng. Một người đàn ông lội qua biển nước trong khi trời vẫn đang mưa như trút. PAGASA cũng cho biết thêm, vẫn còn ít nhất 2 cơn bão nữa sẽ đổ bộ vào Philippines trong tháng 7.

