Ảnh: Thung lũng đói nghèo trong lòng nước Mỹ đầu những năm 1960

Những hình ảnh đăng trên tạp chí LIFE đầu những năm 1960 của Mỹ đã cho thấy cuộc sống đói nghèo của người dân ở một vùng thung lũng tại phía đông Kentucky, phía sau một nước Mỹ hoa lệ người ta vẫn thường biết tới. LIFE - một trong những tuần san có tầm ảnh hưởng nhất của Mỹ đã viết rằng: "Trong một thung lũng lẻ loi ở Kentucky, giữa vùng đồi núi mang tên Appalachia, cuộc sống của những người nghèo dường như bị lãng quên bởi một nước Mỹ xa hoa, lộng lẫy". "Những ngôi nhà của họ là những lán, lều được dựng lên một cách sơ sài mà không có đường ống nước và hệ thống vệ sinh". "Những con người ở đây thường không được tới trường, bị bệnh tật đeo bám và không có nghề nghiệp hay thậm chí là hy vọng". Một em bé mặt mũi lấm lem đang chơi đùa trong một ngôi nhà bừa bộn và chật chội ở vùng thung lũng Appalachia. Cuộc sống thường ngày ở thung lũng đói nghèo tại Mỹ đầu những năm 1960. Một buổi chiều mùa đông, một gia đình ở Line Fork Creek chậm rãi bước đi trên cây cầu treo bắc ngang dòng suối bị ô nhiễm nặng nề để trở về căn nhà tạm bợ 2 phòng của họ. Niềm vui giản dị của một đứa trẻ trước món đồ chơi cũ kỹ. Một người phụ nữ và một người đàn ông đứng trầm ngân nhìn những đứa trẻ đang chuẩn bị ăn tối trong căn nhà chật hẹp được dán báo khắp tường. Căn nhà chật chội khiến người phụ nữ này phải tắm cho một cậu bé ngay trong một chiếc chậu được đặt trong phòng ngủ. Tất cả những gì còn lại ở Appalachia là những những dàn giáo từ một khu mỏ bị bỏ hoang bên sườn đồi. Khu mỏ này từng thu về rất nhiều tiền và mỗi công nhân được trả tới 8,5 USD/ngày - một khoản thu nhập khá thời bấy giờ. Tuy nhiên, tiền bạc và sự giàu có đã rời bỏ thung lũng này khi khu mỏ đóng cửa năm 1945. Cuộc sống mưu sinh khó khăn của người dân vùng thung lũng Appalachia trong ngày đông giá rét vào đầu những năm 1960. Willard Bryant và con trai nhặt nhạnh những viên than đá rơi vãi trên đường ray trong một ngày lạnh cắt da cắt thịt bằng đôi tay trần. Họ phải nhặt than đá để có thể mang về nhà sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá. Trong ngôi trường có 1 phòng ở Thornton Gap, người ta hiểu rằng điều mà thung lũng Appalachia này cần nhất là giáo dục. Tuy nhiên, vào mùa đông, những đứa trẻ thường xuyên vắng mặt vì bị ốm. Những người trẻ ở Appalachia giống như Roberta Oliver, 14 tuổi thường có khuôn mặt buồn và trưởng thành trước tuổi. Hầu hết những người trong số họ đều luôn có vẻ mệt mỏi vì điều kiện sống thiếu thốn và chế độ ăn thiếu dinh dưỡng. Đường phố ở Appalachia, phía đông Kentucky trong một ngày mùa đông ảm đạm. Theo tiêu chuẩn của vùng này, Ray Martin, 18 tuổi là một chàng trai may mắn. Anh có một công việc trong hầm mỏ ở Isom - một trong những nơi thường xuyên trả lương thấp, bóc lột nhân công và sử dụng các thiết bị đã cũ kỹ cùng với nhiều vấn đề về an toàn lao động. Tuy nhiên, Ray được trả 10 USD/ngày và với người dân ở đây thì đó là một công việc khá ổn định. Một gia đình ở Appalachia với khuôn mặt âu sầu và ủ rũ khi mùa đông đến. Cảnh tượng phổ biến nhất ở Appalachia là những đứa trẻ lấm lem với những bộ quần áo lúc nào cũng rách rưới tả tơi. Một cô bé ngồi trầm ngâm bên lò sưởi với con búp bê cũ nằm dưới chân./.

