Ảnh: Tiết lộ bất ngờ về tài sản của gia đình cựu Tổng thống Obama

Gia đình ông Obama bước vào Nhà Trắng với tổng tài sản trị giá 1,3 triệu USD năm 2008. Đến nay, con số này ước tính đã lên tới 40 triệu USD. Từ năm 2005 (khi ông Obama tham gia Thượng viện Mỹ) tới năm 2016, gia đình cựu Tổng thống Mỹ đã kiếm được 20,5 triệu USD từ lương chính phủ, tiền bản quyền sách, thu nhập từ việc đầu tư và thu nhập của bà Michelle Obama tại bệnh viện Đại học Chicago trước khi bà trở thành Đệ nhất phu nhân. Ông Obama đã nhận được 400.000 USD/năm trong suốt 8 năm làm Tổng thống và nhận được mức lương hằng năm là 200.000 USD khi đã rời nhiệm sở. Phần lớn thu nhập của gia đình cựu Tổng thống Obama có được nhờ viết sách. Theo Forbes, từ năm 2005 - 2016, ông Obama đã kiếm được 15,6 triệu USD từ các cuốn sách của mình. Năm 2017, ông Obama và vợ đã ký các hợp đồng sách có giá trị ít nhất là 60 triệu USD. Ngoài viết sách, gần đây hai vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ còn ký thêm một hợp đồng sản xuất với Netflix. Dù các con số tài chính chưa được công bố nhưng theo tờ The New York Times, các hợp đồng tương tự trước đó có giá trị hàng chục triệu USD. Từ khi rời nhiệm sở, ông Obama đã được trả số tiền lên tới 400.000 USD cho các sự kiện diễn thuyết trước công chúng. Theo tính toán của Đại học American, gia đình ông Obama có thể kiếm được 242,5 triệu USD bằng nhiều công việc khác nhau trong cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng. Sau khi rời Nhà Trắng, gia đình ông Obama đã mua một căn hộ ở Washington DC với giá 8,1 triệu USD sau một thời gian thuê nhà trước đó. Vào thời điểm gia đình cựu Tổng thống Mỹ mua nhà mới, đây là căn nhà đắt đỏ thứ hai trong khu này, chỉ sau dinh thự của tỷ phú Jeff Bezos. Ngoài căn nhà ở Washington DC, gia đình ông Obama còn có một ngôi nhà ở khu Hyde Park tại Chicago mà họ đã mua với giá 1,65 triệu USD vào năm 2005. Gia đình ông Obama cũng cùng nhau tận hưởng các kỳ nghỉ sau khi rời Nhà Trắng. Họ đã tới Nam California và có cuộc hành trình tới đảo Necker, nơi cựu Tổng thống Mỹ cùng chơi lướt ván diều với tỷ phú Richard Branson. Cựu Tổng thống Obama cũng có một chuyến đi tới bang quê nhà Hawaii và đảo Tetiaroa tại Polynesia thuộc Pháp. Ông đã có một kỳ nghỉ sang trọng tại khu nghỉ mát The Brando trong căn biệt thự một phòng ngủ có giá từ 3.034 - 4.318 USD/đêm. Cơ quan Quản lý các Dịch vụ thông dụng Mỹ có trách nhiệm phải cung cấp cho cựu Tổng thống đủ các chi phí du lịch và công việc. Gia đình ông Obama cũng giành một số tiền đáng kể vào các mục đích nhân đạo. Từ năm 2009 - 2015, họ đã chi 1,1 triệu USD cho hoạt động từ thiện, Forbes cho biết. Các khoản từ thiện của gia đình cựu Tổng thống Mỹ tập trung vào các vấn đề của người Mỹ gốc Phi, các cựu chiến binh, khắc phục thảm họa, vấn đề người vô gia cư, nhà cửa và sức khỏe. Hơn một nửa các các khoản quyên góp được giành cho các tổ chức vì trẻ em. Ông Obama đã quyên góp tất cả lợi nhuận từ cuốn sách viết cho thiếu nhi "Of three I sing" để thành lập quỹ học bổng giành cho con em những người lính đã bị thương và hy sinh. Các khoản quyên góp này có giá trị 392.000 USD từ năm 2009 - 2015. Năm 2015, khi còn đang đương nhiệm, gia đình Obama đã quyên góp hơn 64.000 USD tương đương với 15% thu nhập tới 34 tổ chức từ thiện, trang Time cho biết. Tuy nhiên, khoản quyên góp lớn nhất của cựu Tổng thống Mỹ là giải Nobel Hòa bình có giá trị 1,4 triệu USD mà ông nhận được vào năm 2009. Tất cả số tiền này đều được ông Obama quyên góp cho các tổ chức từ thiện khác nhau./.

