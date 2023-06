Bắt đầu lễ hành hương Hajj lớn nhất của người Hồi giáo

Các nhà chức trách Saudi Arabia đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón hàng triệu người hành hương đến thăm thánh địa Mecca sau khi tất cả các quy định hạn chế về phòng chống Covid-19 lần đầu tiên được dỡ bỏ kể từ năm 2019.

Hành hương về Saudi Arabia. Ảnh: Roayahnews.

Giới chức hải quan Saudi Arabia Salih Al-Moraba cho biết: “Giai đoạn tiếp đón người hành hương đã hoàn tất. Đến thời điểm này chúng tôi đã tiếp đón những người hành hương đến từ bên ngoài Vương quốc cả bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển với số lượng lên tới 1.604.072 người.”

Ông Ahmet Sharaf của Trung tâm hoạt động an ninh quốc gia Saudi Arabia cho biết: “Bạn hiện đang ở trung tâm 911, một phần của trung tâm điều hành an ninh quốc gia thuộc Bộ Nội vụ. Trung tâm này hoạt động 24/7 bằng cách nhận tất cả các cuộc gọi thông qua số khẩn cấp 911, chúng tôi nhận cuộc gọi sau hai giây và sau đó chúng tôi lấy toàn bộ dữ liệu đã được phân loại để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền mà không quá 45 giây cho mỗi cuộc gọi. Tất cả các cơ quan an ninh và dịch vụ đều có mặt tại một nơi để phục vụ các vị khách của Đấng Allah.”

Do các nghi lễ hầu hết được thực hiện ở ngoài trời nên trong điều kiện thời tiết nắng nóng dự kiến lên tới 44 độ C, Saudi Arabia cũng đã huy động hơn 32.000 nhân viên y tế sẵn sàng làm nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong 4 ngày diễn ra lễ hành hương, các quan chức Saudi Arabia cho biết, khoảng 24.000 xe buýt sẽ phục vụ chở khách hành hương, cũng như 17 chuyến tàu có khả năng vận tải 72.000 người mỗi giờ.

Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của Hồi giáo (gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca) mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng.

Trong quá trình hành hương, các tín đồ sẽ tập trung về thành phố Mecca linh thiêng trong vài ngày để hồi tưởng lại chuyến hành hương cuối cùng của Nhà tiên tri Mohammed và tiến hành các nghi lễ. Trước buổi lễ, để thể hiện sự thanh kiết, nam giới đều mặc áo choàng trắng đơn sơ, bất kể giàu nghèo, địa vị xã hội hay quốc tịch. Phụ nữ mặc váy trắng rộng, chỉ để lộ mặt và tay. Những người hành hương không được tranh cãi nhau, không xức nước hoa và phải cắt móng tay, cắt tóc gọn gàng.

Khi buổi lễ bắt đầu, các tín đồ đi bộ 7 lần xung quanh Kaaba, cấu trúc hình khối bằng đá cao khoảng 15m ở trung tâm Nhà thờ Hồi giáo của Mecca. Tiếp đó, họ sẽ đi lại 7 lần giữa các ngọn đồi Al-Safa và Al-Marwah, di chuyển đến Mina, khu vực cách đó 5km trước khi tham gia nghi thức chính trên Núi Arafat.

Tâm điểm của lễ hành hương là cuộc tụ họp trên Núi Arafat, tương truyền là nơi Nhà tiên tri Mohammed thuyết pháp lần cuối. Các tín đồ sẽ tập trung trên ngọn núi cao 70m này và khu vực xung quanh trong nhiều giờ để cầu nguyện, đọc kinh Koran cho đến tối. Khi hoàng hôn xuống, họ sẽ đến Muzdalifah để gom những viên đá, quay lại Mina thực hiện nghi lễ ném đá trừ tà. Sau nghi lễ ném đá, những người hành hương sẽ cạo đầu hoặc cắt tóc và thực hiện nghi lễ hiến tế Eid al-Adha, đánh dấu kết thúc lễ hành hương Hajj.

Lễ hành hương Haji năm nay được dự đoán sẽ lập kỷ lục về số người tham gia. Năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19, có khoảng 2,5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia sự kiện này. Tuy nhiên năm ngoái, do hạn chế số lượng người tham gia để phòng chống dịch Covid-19, lễ hành hương Hajj chỉ có 926.000 người tham gia.

Các cuộc hành hương ở thánh địa Mecca là một trong những nguồn thu nhập chính của Saudi Arabia. Các nghi lễ Hajj và Umrah quanh năm ước tính đem lại 12 tỷ USD mỗi năm cho nước này./.