Campuchia cần 3 thập kỷ và hàng chục triệu USD để hồi sinh đền Preah Vihear

Thứ Tư, 16:42, 08/04/2026
VOV.VN - Sự tàn phá từ các cuộc xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan năm 2025 đã để lại hậu quả nặng nề cho di sản thế giới đền Preah Vihear. Các chuyên gia dự báo phải mất ít nhất 30 năm để đưa ngôi đền trở lại diện mạo ban đầu

Theo Cơ quan Quản lý Quốc gia đền Preah Vihear (NAPV) của Campuchia, việc khôi phục đền Preah Vihear, di tích được UNESCO công nhận, sẽ phải kéo dài nhiều thập kỷ với chi phí hàng chục triệu USD do bị tàn phá trong cuộc xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan năm 2025. Trong đó, công tác gia cố các phần có nguy cơ sụp đổ dự kiến kéo dài khoảng 5 đến 10 năm và việc phục hồi hoàn toàn ngôi đền có thể mất đến 3 thập kỷ.

campuchia can 3 thap ky va hang chuc trieu usd de hoi sinh den preah vihear hinh anh 1
Đền Preah Vihear bị tàn phá sau cuộc xung đột. Ảnh: Bộ Văn hóa Campuchia

Sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng đền Preah Vihear, các cơ quan chức năng Campuchia đã xác định được 562 điểm hư hại, với một số khu vực có nguy cơ sụp đổ, cần được gia cố khẩn cấp, cũng như các vật liệu nổ chưa được xử lý trước khi công tác phục hồi có thể bắt đầu.

Ông Kong Puthika, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý Quốc gia đền Preah Vihear cho rằng, việc phục hồi đền Preah Vihear là ưu tiên cấp bách nhằm bảo vệ di sản thế giới này, công tác phục hồi sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn chính là gia cố và phục hồi hoàn toàn.

Dựa trên đánh giá, Campuchia có thể mất từ ​​5 đến 10 năm chỉ để ổn định kết cấu ngôi đền nhằm ngăn chặn sự xuống cấp hơn nữa, việc phục hồi có thể mất khoảng thời gian lên đến 30 năm để khôi phục hoàn toàn ngôi đền. Chi phí trùng tu dự kiến cũng ​​sẽ rất lớn, trước khi xảy ra xung đột biên giới, công tác bảo tồn theo kế hoạch đã ước tính cần ngân sách khoảng 70 triệu USD, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Campuchia đang hợp tác với Ủy ban Điều phối Quốc tế (ICC) về đền Preah Vihear để tìm kiếm thêm sự hỗ trợ và chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo vệ di tích lịch sử này khỏi nguy cơ xuống cấp hơn nữa.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Campuchia đền Preah Vihear phục hồi đền Preah Vihear di sản Preah Vihear
Campuchia ra tay trấn áp tội phạm công nghệ, trục xuất 11.000 nghi phạm
Giá xăng leo thang, nhiều người dân Campuchia chuyển sang xe điện
Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến
