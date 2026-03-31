Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến

Thứ Ba, 17:23, 31/03/2026
VOV.VN - Với 100% phiếu thuận, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự luật mới nhằm xóa sổ các "hang ổ" lừa đảo quốc tế, thực hiện cam kết làm sạch không gian mạng trước thời hạn tháng 4/2026.

Ngày 30/3, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo Luật chống tội phạm mạng nhằm triệt phá tệ nạn lừa đảo trực tuyến. Sau khi nghe Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith trình bày dự thảo luật do chính phủ đề xuất, 112 đại biểu Quốc hội Campuchia đã thảo luận và bỏ phiếu nhất trí thông qua dự luật nhằm tăng cường các nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo Luật chống tội phạm mạng.

Dự luật này gồm 05 chương và 24 điều, quy định 05 tội danh hình sự mới, bao gồm lừa đảo trên không gian mạng, tổ chức hoặc cầm đầu các trung tâm lừa đảo, tuyển mộ hoặc đào tạo cá nhân phạm tội, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, tiến hành các phương thức rửa tiền mới. Theo Bộ Tư pháp Campuchia, dự luật này xác định hoạt động lừa đảo trực tuyến là các tội danh hình sự để làm cơ sở cho các nỗ lực chống tội phạm mạng hiệu quả hơn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự công cộng và tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm.

Dự luật chống lừa đảo trực tuyến được thông qua trong bối cảnh Campuchia đang tăng cường chiến dịch chống tội phạm mạng trên toàn quốc. Từ năm 2025 đến nay, các cơ quan chức năng Campuchia đã triệt phá 236 cơ sở lừa đảo trực tuyến, truy tố 79 vụ, kết án gần 700 kẻ chủ mưu và đồng phạm thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Thủ tướng Hun Manet đã cam kết sẽ xóa bỏ hoàn toàn tội phạm mạng vào tháng 4 năm nay và sẽ không để Campuchia trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm mạng.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
