Cận cảnh bề mặt kỳ thú trên Sao Hỏa trong loạt ảnh mới nhất của NASA

Chân núi Sharp trên Sao Hỏa. Ảnh do Vệ tinh thăm dò Sao Hỏa của NASA chụp. Hẻm núi Ophir Chasma trên phần phía Bắc của hệ thống khổng lồ bao gồm những hẻm núi trên Sao Hỏa mang tên Vallles Marineris. Nili Patera là một trong những cánh đồng cát vận động và thay đổi nhiều nhất trên Sao Hỏa. Những dấu vết của dòng chảy như thế này thường được tìm thấy trên những sườn dốc ở vĩ độ giữa của Sao Hỏa. Những cấu trúc được cho là giống như “bê tông”, nghĩa là được hình thành ở trong nước, ở khu vực có tên Vịnh Dao Vàng (Yellowknife Bay) trên Sao Hỏa. Một miệng núi lửa hình thành do va chạm trên Sao Hỏa. Nhìn vào mỏm đá trồi lên bề mặt Sao Hỏa này có thể thấy nó là một tập hợp trầm tích hình thành bởi sự lắng đọng của nước và nhiều viên đá nhỏ hơn ghép lại với nhau. Các đụn cát ở phía Bắc Sao Hỏa bắt đầu trồi lên khỏi một lớp phủ như “tuyết trắng”, chính xác là băng đá khô (carbon dioxide) hình thành theo mùa. Khu vực có tên Acidalia Planitia đã này xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết và bộ phim ăn khách của Hollywood có tên “Người Sao Hỏa” (The Martian). Những con kênh nhỏ từ 1m đến 10m đổ về lòng chảo Hellas. Khu vực có tên là Noctis Labyrinthus nằm trên vùng cao Tharsis ở phần phía trên của hệ thống các hẻm núi Vallles Marineris. Cận cảnh bề mặt miệng núi lửa Gale trên Sao Hỏa. Một chấm xanh đen gây nhiều tò mò xuất hiện trong bức ảnh mà vệ tinh chụp bề mặt Sao Hỏa hồi tháng 6/2013. Một phần bức tường của miệng núi lửa Gale. Ở đây có một mạng lưới các thung lũng được cho là hình thành nhờ nước xói mòn khi đi từ bên ngoài vào khu vực miệng núi lửa Gale. Mỏm đá lộ thiên có tên Shaler. Dấu tích hiếm hoi liên quan tới con người trên Sao Hỏa: dấu vết cánh tay robot Phoenix mà con người đưa lên đây. Miệng núi lửa Victoria trên Sao Hỏa. Một thiên thạch chứa chất sắt được thiết bị tự hành khám phá Sao Hỏa mang tên Opportunity (Cơ Hội) chụp lại. Đây là hình ảnh cắt ra từ một tấm toàn cảnh (panorama) do thiết bị tự hành khám phá Sao Hỏa có tên Spirit (Tinh thần) chụp lại. Nó cho thấy thiết bị tự hành này đã hạ cánh xuống khu vực trước ngọn đồi được đặt tên là Columbia./.

