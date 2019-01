Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico, nguồn cơn khiến chính phủ Mỹ đóng cửa

Noe Hernandez, người di cư từ Honduras tuyệt vọng bên bức tường ngăn giữa Tijuana, Mexico với lãnh thổ Mỹ sau một chặng đường dài hy vọng có thể tìm một cuộc sống mới tại "thiên đường" Mỹ. Sân treo đầy quần áo của một ngôi nhà nằm bên phía Mexico ngay sát với hàng rào biên giới. Lực lượng Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ (CBP) tuần tra ở khu vực bức tường biên giới ở hạt San Diego, Mỹ. Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ ngày 22/12 do quốc hội và Tổng thống bất đồng về ngân sách dành cho việc xây bức tường biên giới với Mexico, dẫn tới không thể thống nhất kế hoạch chi tiêu cho chính phủ. Ảnh: những dấu tay in lên bức tường biên giới ở Tijuana. Trong ảnh, một sĩ quan CBP đang theo dõi những người di cư, một phần trong đoàn người di cư từ Trung Mỹ, ở phía bên kia hàng rào thuộc lãnh thổ Mexico. Hàng rào biên giới chia rẽ hạt San Diego, California, Mỹ (trái) với Tijuana, Mexico. Người dân nhìn qua hàng rào biên giới Mỹ - Mexico bên phía Tijuana, Mexico. Những người ủng hộ Tổng thống Trump rời đi sau khi tham gia cuộc diễu hành gần hàng rào biên giới Mỹ - Mexico. Ông Trump đang yêu cầu hơn 5 tỉ USD để xây dựng bức tường, tuy nhiên, đảng Dân chủ không đồng ý với đề xuất này. Ảnh: một nhóm người di cư ngồi gần hàng rào biên giới để chờ cơ hội được vào nước Mỹ. Biên giới Mỹ - Mexico dài hơn 3.000 km và đi qua 4 bang California, Arizona, New Mexico, Texas của Mỹ. Một phần của biên giới được dựng hàng rào từ những năm 1990. Các công nhân Mỹ đang sửa lại những phần hàng rào bị hỏng. Đứng bên phía Tijuana, Mexico có thể nhìn thấy rõ xe tuần tra của Mỹ phía bên kia hàng rào. Mỗi ngày, hàng trăm người từ Mexico, bao gồm nhiều quốc tịch khác nhau, tìm cách vượt qua những hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico. Nhìn qua khe hàng rào biên giới có thể thấy được bản mô phỏng bức tường biên giới cao 9m mà Tổng thống Trump muốn xây dựng. Người di cư từ Honduras đi bộ dọc hàng rào biên giới Mỹ-Mexico. Một người phụ nữ Mexico sống ngay cạnh hàng rào biên giới Mỹ - Mexico. Một ổ khóa hoen gỉ ở hàng rào biên giới. Phần hàng rào kéo dài ra đến biển với dây thép gai chằng chịt để ngăn chặn những người nhập cư trái phép vào Mỹ./.

