Cuộc thi tôn vinh nghề đào huyệt phục vụ tang lễ tại Hungary

Cuộc thi đào huyệt diễn ra tại một nghĩa trang ở thị trấn Nyergesújfalu của Hungary. Các đội phải đào huyệt đúng kích thước quy định là sâu 1,6 mét, dài 2 mét và rộng 0,8 mét, chỉ sử dụng cuốc, xẻng và các dụng cụ đào đất thủ công. Ban tổ chức không cho phép các đội thi sử dụng các thiết bị hiện đại.

Các đội được chấm về cả tốc độ và kỹ thuật. Ông József Varga, Chủ tịch Hiệp hội những người quản lý và vận hành nghĩa trang Hungary, cho biết cuộc thi là dịp để những người làm nghề chia sẻ kỹ thuật, cách sử dụng công cụ và những kinh nghiệm trong công việc.

“Đây là một thiếu sót lớn trong nghề của chúng tôi khi chưa tạo được cơ hội để những người làm việc trong lĩnh vực này gặp gỡ và trao đổi với nhau. Những người này làm công việc rất vất vả, ngày này qua ngày khác. Sự kiện này tạo điều kiện để họ chia sẻ với nhau về cách đào huyệt, sử dụng dụng cụ và áp dụng kỹ thuật đào ra sao”.

Video của AP ghi lại cảnh tượng cuộc thi đào huyệt tại Hungary:

Do chất đất khác nhau giữa các địa điểm và mỗi đội sử dụng một kỹ thuật riêng, nên để bảo đảm công bằng, các đội chỉ được bốc thăm vị trí đào ngay trước khi cuộc thi bắt đầu. Đội chiến thắng cuộc thi năm nay là đội của anh Róbert Nagy và đồng đội László Kiss, đã hoàn thành việc đào một huyệt trong 1 giờ 21 phút. Giải thưởng cho đội chiến thắng là 200.000 forint, tương đương khoảng 640 USD.

Anh Nagy cho biết đất rất cứng, khiến việc đào huyệt khá tốn sức. Anh và đồng đội đã không tập luyện đặc biệt gì trước cuộc thi, mà chỉ mài sắc dụng cụ trước khi tham gia. Anh cũng cho biết:

“Ở cuộc thi này, mọi thứ rất khác. Tốc độ là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải vẻ đẹp. Khi đào huyệt phục vụ một tang lễ, bạn phải hết sức cẩn thận để bảo đảm đúng kích thước và tạo được một huyệt có hình thức đẹp. Vì vậy, công việc thực tế có phần khác so với cuộc thi”.

Vượt lên khuôn khổ một cuộc thi, ban tổ chức cho biết sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh kỹ năng của người đào huyệt, mà còn giúp họ bước ra khỏi cái bóng của những điều cấm kỵ trong ngành phục vụ tang lễ, vốn bắt nguồn từ tâm lý e ngại cái chết của con người.