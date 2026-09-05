Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

Ukraine đang đạt được những tiến triển tích cực hơn nữa trong các cuộc đàm phán gia nhập với điều kiện chuyển thỏa thuận song phương thành luật. Theo báo cáo, chính phủ Ukraine đã soạn thảo xong dự luật cần thiết dựa trên thỏa thuận hồi tháng 6 về quyền của các dân tộc thiểu số nhưng các dự luật này vẫn cần phải được thông qua bởi Quốc hội Ukraine.

Ảnh minh hoạ theo AFP.

Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số đặc biệt quan trọng vì Transcarpathia, vùng cực tây của Ukraine giáp với Hungary, là nơi sinh sống của một cộng đồng thiểu số người Hungary từ lâu đời. Ukraine có các thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary. Các quy định về giáo dục phải được thông qua trước tháng 12 năm 2026, trong khi luật nhằm cải thiện sự tham gia chính trị của cộng đồng thiểu số người Hungary dự kiến ​​sẽ được ban hành vào năm 2027.

Bà Anita Orban cũng bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU một cách nhanh chóng của Ukraine. Bà khẳng định lập trường của nước này vẫn không ủng hộ việc gia nhập nhanh chóng và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine sau khi Kiev hoàn tất các cuộc đàm phán, một động thái cũng nằm trong chương trình tranh cử của Đảng cầm quyền.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Hungary một lần nữa từ chối ủng hộ việc mở các nhóm đàm phán thứ hai và thứ ba trong quá trình gia nhập EU của Ukraine, bao gồm các lĩnh vực như thị trường nội địa, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng. Việc mở các nhóm này đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên EU.

Theo các nguồn tin ngoại giao Ukraine được công bố trên truyền thông, Hungary đã chặn đứng tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine lần thứ ba. Trong khi Ukraine lập luận rằng đã đưa ra một loạt nhượng bộ để cải thiện quan hệ song phương và đã đáp ứng các điều kiện cần thiết để thúc đẩy quá trình gia nhập. Trong số các biện pháp được viện dẫn có một quy định gần đây cho phép thành lập lớp học tiếng Hungary ngay cả khi chỉ có một học sinh nói tiếng Hungary, điều mà Kiev cho là bằng chứng về tiến bộ trong quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số.

Các nguồn tin cho biết, dự kiến ​​Tổng thống Hungary và Tổng thống Ukraine sẽ gặp nhau vào tháng 9 và cũng sẽ thảo luận về một chuyến thăm chung tới Transcarpathia.