English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

Thứ Bảy, 05:29, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anita Orban cho biết, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6.

Ukraine đang đạt được những tiến triển tích cực hơn nữa trong các cuộc đàm phán gia nhập với điều kiện chuyển thỏa thuận song phương thành luật. Theo báo cáo, chính phủ Ukraine đã soạn thảo xong dự luật cần thiết dựa trên thỏa thuận hồi tháng 6 về quyền của các dân tộc thiểu số nhưng các dự luật này vẫn cần phải được thông qua bởi Quốc hội Ukraine.

hungary tiep tuc ngan chan tien trinh dam phan gia nhap eu cua ukraine hinh anh 1
Ảnh minh hoạ theo AFP.

Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số đặc biệt quan trọng vì Transcarpathia, vùng cực tây của Ukraine giáp với Hungary, là nơi sinh sống của một cộng đồng thiểu số người Hungary từ lâu đời. Ukraine có các thời hạn để thực hiện các biện pháp liên quan đến cộng đồng thiểu số người Hungary. Các quy định về giáo dục phải được thông qua trước tháng 12 năm 2026, trong khi luật nhằm cải thiện sự tham gia chính trị của cộng đồng thiểu số người Hungary dự kiến ​​sẽ được ban hành vào năm 2027.

Bà Anita Orban cũng bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Hungary ủng hộ tiến trình gia nhập EU một cách nhanh chóng của Ukraine. Bà khẳng định lập trường của nước này vẫn không ủng hộ việc gia nhập nhanh chóng và sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine sau khi Kiev hoàn tất các cuộc đàm phán, một động thái cũng nằm trong chương trình tranh cử của Đảng cầm quyền.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Hungary một lần nữa từ chối ủng hộ việc mở các nhóm đàm phán thứ hai và thứ ba trong quá trình gia nhập EU của Ukraine, bao gồm các lĩnh vực như thị trường nội địa, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng. Việc mở các nhóm này đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên EU.

Theo các nguồn tin ngoại giao Ukraine được công bố trên truyền thông, Hungary đã chặn đứng tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine lần thứ ba. Trong khi Ukraine lập luận rằng đã đưa ra một loạt nhượng bộ để cải thiện quan hệ song phương và đã đáp ứng các điều kiện cần thiết để thúc đẩy quá trình gia nhập. Trong số các biện pháp được viện dẫn có một quy định gần đây cho phép thành lập lớp học tiếng Hungary ngay cả khi chỉ có một học sinh nói tiếng Hungary, điều mà Kiev cho là bằng chứng về tiến bộ trong quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số.

Các nguồn tin cho biết, dự kiến ​​Tổng thống Hungary và Tổng thống Ukraine sẽ gặp nhau vào tháng 9 và cũng sẽ thảo luận về một chuyến thăm chung tới Transcarpathia.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU
Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga
Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

Hungary cân nhắc cắt giảm nguồn cung điện và khí đốt cho Ukraine
Hungary cân nhắc cắt giảm nguồn cung điện và khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa cho biết, Hungary đang cân nhắc khả năng cắt nguồn cung cấp điện và khí đốt tự nhiên cho Ukraine nếu nước này không nối lại dòng chảy dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

Hungary cân nhắc cắt giảm nguồn cung điện và khí đốt cho Ukraine

Hungary cân nhắc cắt giảm nguồn cung điện và khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa cho biết, Hungary đang cân nhắc khả năng cắt nguồn cung cấp điện và khí đốt tự nhiên cho Ukraine nếu nước này không nối lại dòng chảy dầu của Nga qua đường ống Druzhba.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ