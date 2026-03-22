“Đổi mỡ thừa lấy thịt bò”: Thử thách giảm cân nhận nhiều lời khen ở Trung Quốc

Chủ Nhật, 11:21, 22/03/2026
VOV.VN - Mới đây, một khu dân cư ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã phát động thử thách giảm cân mang tên “đổi mỡ thừa lấy thịt bò”, thu hút hàng ngàn người tham gia và nhận được nhiều lời khen từ truyền thông.

Thử thách do khu dân cư Sơn Bắc ở Vô Tích khởi xướng, dành cho những cư dân thừa cân có chỉ số BMI ≥23, hoặc vòng eo ≥80 cm đối với nữ và ≥90 cm đối với nam.

Theo tài khoản WeChat chính thức của Nhân Dân nhật báo, sự kiện bắt đầu từ 20/3 và kéo dài đến 31/12/2026. Thời gian cân và đổi thưởng cuối cùng dự kiến ​​từ ngày 1-10/1/2027.

Người tham gia sẽ đến địa điểm chỉ định để lập hồ sơ giảm cân cá nhân và cân lại vào đầu tháng Giêng năm sau. Họ có thể đổi mỡ thừa lấy các loại thịt bò khác nhau, như cứ mỗi 500g mỡ thừa giảm được, họ có thể đổi 500g thịt bò hoặc 1,5 kg xương bò. Giảm được 1kg, có thể đổi 500g đuôi bò. Giảm 1,5kg có thể đổi 500g nội tạng bò. Giảm 2kg có thể đổi 500g lưỡi bò. Càng giảm cân nhiều, họ càng nhận được nhiều phần thưởng, với mức tối đa là 10kg mỡ thừa mỗi người. Thông báo cũng nhắc nhở người tham gia áp dụng các phương pháp giảm cân lành mạnh.

Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Chỉ sau vài ngày thông báo, đã có hơn 3000 người đăng ký.

Hoạt động này được nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đánh giá là phá vỡ mô hình cứng nhắc của việc tuyên truyền sức khỏe truyền thống, kết hợp các mục tiêu sức khỏe với các động lực thiết thực, truyền đạt các khái niệm giảm cân khoa học một cách dễ hiểu và thú vị, biến quá trình giảm cân vốn tẻ nhạt trở nên vui vẻ và cung cấp một ví dụ sinh động cho các đơn vị cơ sở thực hiện chiến lược “Trung Quốc khỏe mạnh” như yêu cầu đề ra trong Báo cáo công tác Chính phủ năm 2026 vừa đưa ra tại kỳ họp “Lưỡng hội”.

Theo số liệu giám sát mới nhất, tỷ lệ thừa cân béo phì ở người lớn tại Trung Quốc đã vượt 50%, tỷ lệ này ở trẻ em trong độ tuổi đi học lên tới 30%. Nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp và tăng đường huyết do béo phì ngày càng gia tăng.

Là quốc gia có tỉ lệ béo phì cao hàng đầu trên thế giới, việc kiểm soát cân nặng đã trở thành chiến dịch quốc gia ở Trung Quốc. Năm 2024, Ủy ban Y tế Quốc gia cùng 15 bộ ngành của Trung Quốc đã phát động chiến dịch quốc gia kéo dài 3 năm nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về quản lý cân nặng, phổ biến lối sống lành mạnh và cải thiện tình trạng thừa cân ở một số nhóm đối tượng.

Béo phì - căn bệnh nguy hiểm không thể coi thường

VOV.VN - Béo phì với gần 1 tỷ người mắc đang trở thành thách thức sức khỏe lớn của thế kỷ 21. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tỷ lệ béo phì tăng nhanh, kéo theo nguy cơ đái tháo đường típ 2, tim mạch, thoái hóa khớp, ngưng thở khi ngủ… làm giảm chất lượng sống và tuổi thọ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Đổi mỡ thừa lấy thịt bò giảm cân Trung Quốc Giang Tô thừa cân béo phì
Béo phì - "đại dịch thầm lặng'' và những biến chứng nguy hiểm
Kiểm soát đường, đồ ăn chế biến nhanh để thế hệ trẻ không béo phì sớm

VOV.VN - Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng bệnh chiều 10/11, ĐBQH cho rằng, dự thảo luật phải góp phần định hướng tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống an toàn và sức khỏe cộng đồng. Dự thảo luật cần thiết lập chính sách tổng thể, đồng bộ và bền vững, để luật thực sự là “quốc phòng về y tế” trong việc bảo vệ giống nòi và sức khỏe nhân dân.

Thức khuya - “thủ phạm” âm thầm gây béo phì

VOV.VN - Không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng tinh thần, việc thức khuya còn tác động tiêu cực đến cơ chế trao đổi chất và điều hòa hormone, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì.

