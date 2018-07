Gặp Luhu – chú mèo đáng yêu có khuôn mặt buồn nhất thế gian

Luhu là một chú mèo sống ở Bắc Kinh cùng với “mẹ” của mình là cô Maggie Liu. Điều đặc biệt ở chú mèo này là Luhu có một khuôn mặt trông rất buồn nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Khuôn mặt buồn rầu của Luhu không phải do chú mèo này có tâm sự gì hay bị chủ ngược đãi mà do một cuộc phẫu thuật mắt khi chú còn nhỏ. “Luhu đã trải qua một cuộc phẫu thuật mắt khi nhỏ. Vì thế, nó luôn phải mở to mắt khi nhìn thứ gì đó”, chủ của Luhu – cô Liu chia sẻ. Phần mí mắt cụp xuống kết hợp với đôi mắt to tròn luôn nhìn xa xăm khiến biểu cảm gương mặt của Luhu lúc nào trông cũng ủ rũ. Tuy nhiên, điều này không những không trở thành khiếm khuyết mà còn khiến Luhu trở nên đặc biệt và “đốn tim” nhiều người bởi vẻ ngoài dễ thương của mình. Đến nay trang Instagram của chú mèo đáng yêu này đã có tới 172.000 người theo dõi. Ngoài đời, trái với gương mặt não nề như chất chứa vô vàn tâm sự, Luhu là một chú mèo vui vẻ, thoải mái và vô cùng tinh nghịch. Cô Liu cho biết: “Luhu thoải mái lắm. Nó không xấu hổ đâu và còn rất thích chụp hình nữa”. Gương mặt khi đòi ăn của Luhu đáng yêu đến nỗi bất cứ ai cũng cảm thấy khó khăn khi chối từ. Ngay cả trái tim cứng rắn nhất cũng phải rung động trước vẻ mặt thơ ngây phảng phất buồn của chú mèo Luhu. Luhu nhỏ xíu và dễ thương khi mới chỉ là một chú mèo con. Chú mèo trông vô cùng “sầu não” khi lim dim ngủ trưa thế này. Khuôn mặt nũng nịu của chú mèo “buồn nhất thế gian” khi gọi “mẹ” dậy cho ăn. Khi Luhu được “mẹ” trang điểm cho đi chơi Haloween. Ai buồn hơn ai?

