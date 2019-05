Gấu trúc không chỉ được coi là báu vật quốc gia của Trung Quốc, mà còn là loài động vật được mọi người trên toàn thế giới vô cùng yêu quý. Với vẻ ngoài mũm mĩm, chậm chạp, đáng yêu, liệu gấu trúc có thực sự hiền lành như chúng ta thường thấy?

Gấu trúc liệu có hiền lành như vẻ ngoài?

Được thành lập vào năm 1987, Cơ sở hay Trung tâm nghiên cứu gây giống gấu trúc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Bắc Trung Quốc được xem là nơi quan trọng nhất trong việc bảo tồn và nhân giống loài vật quý này. Theo số liệu thống kê năm 2015, mỗi năm, cơ sở này đón khoảng 300 triệu du khách.

Hiện có 195 cá thể gấu trúc trong danh sách nuôi dưỡng tại Trung tâm này, tuy nhiên trên thực tế chỉ có 95 con đang sống tại đây, số còn lại đã được các Vườn động vật nhiều nước trên thế giới hoặc các địa phương khác của Trung Quốc mượn hoặc thuê về nuôi.

Chia sẻ thông tin với phóng viên VOV về loại vật được liệt vào “Quốc bảo” của Trung Quốc này, cô Hoàng Tố Văn, hướng dẫn viên của Trung tâm cho biết:

“Đến nay, gấu trúc vẫn thuộc nhóm động vật ăn thịt, là loài ăn tạp và rất hung dữ khi sống trong tự nhiên, răng của chúng sắc không kém thậm trí như gấu Bắc Cực. Nhưng ở trong trung tâm, chúng chỉ ăn trúc và hoa quả. Mỗi ngày gấu trúc ăn 10 tiếng, ngủ 12 tiếng. Chúng vốn không lười, nhưng vì trúc sau khi được đưa vào dạ dày của gấu sẽ tiêu hóa rất nhanh, do vậy chúng phải ăn nhiều, ngủ nhiều, ít vận động để duy trì thể lực.”

Được biết, mỗi ngày, 1 con gấu trúc trưởng thành ăn 40kg trúc. Gấu trúc trong tự nhiên không có đối thủ và ưa sống một mình. Một con gấu trúc trưởng thành nặng trung bình 120kg, nhưng khi sinh ra chỉ nặng 120g. Gấu trúc cái rất khó tính trong việc lựa chọn bạn đời, dễ sinh non, chỉ có thể thụ thai vào 2 - 3 ngày nhất định trong năm..., do vậy việc nhân giống gặp khá nhiều khó khăn. Gấu trúc trưởng thành có trí thông minh tương đương một đứa trẻ 5 tuổi. Do rất khó để xác định một chú gấu cái có thai hay không, nên không ít trong số chúng “giả mang thai” để được vào phòng có điều hòa, được ăn ngon và chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, gấu trúc mẹ có thể kéo dài thời gian mang thai nếu cảm thấy môi trường xung quanh không an toàn.

Tuổi thọ trung bình của gấu trúc sống trong tự nhiên là 18-19 tuổi, gấu trúc nuôi là 25 tuổi. Con gấu trúc có tuổi thọ cao nhất ở đây là 34 tuổi. Được biết, 1 tuổi của gấu trúc tương đương 3,5 tuổi của người.

Mỗi 10 năm Trung Quốc lại thống kê số lượng gấu trúc 1 lần. Theo số liệu thống kê năm 2013, ở Trung Quốc có 1864 con gấu trúc trong tự nhiên. Trong đó 75% ở Tứ Xuyên, 25% còn lại ở Thiểm Tây và Cam Túc. Ngoài ra, tính đến tháng 11/2018, số lượng gấu trúc nuôi trên toàn thế giới là 548 con, trong đó ở Tứ Xuyên là 482 con./.