Hai đối thủ báo Australia bắt tay nhau để bảo vệ sự tồn tại của báo in

Hôm nay (18/7), Fairfax và News Corps, hai tập đoàn báo chí lớn nhất Australia, là đối thủ cạnh tranh với nhau vừa có một cái bắt tay lịch sử thông qua thỏa thuận hợp tác, chia sẻ cơ sở in ấn. Fairfax hy vọng sẽ tiết kiệm 15 triệu AUD khi chia sẻ cơ sở in ấn với News Corp. Ảnh: ABC News.

Thỏa thuận giữa Fairfax và News Corps cho phép hai bên sử dụng hệ thống in ấn của nhau nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng in có sẵn và tiết kiệm chi phí.

Cụ thể, News Corps sẽ cho phép Fairfax sử dụng cơ sở in ấn của mình ở bang New South Wales và Queensland trong khi Fairfax sẽ in các ấn phẩm của News Corps tại nhà máy in của tập đoàn này ở bang New South Wales.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 18/7, Giám đốc điều hành mảng truyền thông Fairfax Media Grey Hywood cho biết, “thỏa thuận về việc in ấn sẽ làm cho việc kinh doanh báo in hiệu quả hơn với cả hai nhà xuất bản. Đây là một thỏa thuận bước ngoặt”.

Ông Grey Hywood cũng cho biết, thỏa thuận chia sẻ này sẽ giúp Fairfax tiết kiệm 15 triệu đô la Australia trong nửa cuối của năm tài chính 2019.

Mặc dù là đối thủ của nhau song cả Fairfax và News Corps không ngần ngại hợp tác với nhau để duy trì sự sống của các tờ báo in mà hai hãng này sở hữu. Cũng giống với các tờ báo in khác trên toàn thế giới, những năm gần đây, các tờ báo in của Fairfax và News Corps kinh doanh vô cùng khó khăn do sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu quảng cáo và sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng cũng như sự phát triển mạnh mẽ của Google, Facebook và Amazon.

Cả Fairfax và News Corps đều đã phải cắt giảm hàng nghìn việc làm trong những năm gần đây để ứng phó với thay đổi này. Sau thỏa thuận hợp tác ngày hôm nay, hai tập đoàn này cũng sẽ thu hẹp các cơ sở in ấn nhằm cắt giảm chi phí.

Chủ tịch điều hành News Corps Australia Michael Miller nhận định, thỏa thuận vừa ký với Fairfax chứng tỏ sự tin tưởng của tập đoàn này đối với tương lai của ngành báo in.

Ông Miller nói: “Thỏa thuận này cho phép chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các biện pháp hiệu quả nhất để sản xuất các tờ báo in. Đây là thỏa thuận thương mại và nó mang lại những giá trị về kinh tế khi cho phép hai bên có thể sử dụng tốt hơn các cơ sở in ấn của nhau”./.