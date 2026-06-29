Hãng hàng không Australia sắp lập kỷ lục chuyến bay siêu dài

Hãng hàng không Qantas vừa công bố những dịch vụ mới nhằm tăng cường trải nghiệm của hành khách trên những chuyến bay siêu dài, kết nối các lục địa. Theo đó, hãng này sẽ trang bị “khu vực chăm sóc sức khỏe” (wellness zone), tăng khoảng để chân, phục vụ bữa ăn theo thời điểm được tính toán khoa học và sử dụng hệ thống chiếu sáng động cho các chuyến bay thẳng Sydney - London dự kiến khai thác từ tháng 10 tới.

Nếu thành công, Qantas sẽ xúc tiến mở tiếp đường bay thẳng Sydney - New York cùng với những dịch vụ này, qua đó thiết lập những giới hạn mới của ngành hàng không dân dụng.

Dự án Bình minh

Qantas mới đây đã công bố chi tiết các nghiên cứu khoa học liên quan đến hành trình kéo dài khoảng 20 giờ nhằm thuyết phục hành khách chấp nhận trả mức giá cao hơn cho một chuyến bay siêu dài để đổi lấy việc không phải quá cảnh.

Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas sẽ cải tạo 12 chiếc máy bay Airbus A350-1000ULR phục vụ cho các chuyến bay thẳng phá kỷ lục, với chặng bay đầu tiên là giữa Sydney và London (Ảnh: Reuters)

“Việc băng qua nhiều múi giờ như vậy là một thách thức rất lớn đối với nhịp sinh học của con người - khoảng 7-9 múi giờ đối với điểm đến London và từ 14-16 múi giờ đối với New York”, Giáo sư Peter Cistulli, chuyên gia về y học giấc ngủ tại Đại học Sydney và là thành viên nhóm nghiên cứu của dự án Bình minh, cho biết.

Dự án được Qantas triển khai sau khi nghiên cứu những yếu tố quan trọng nhất khi hành khách quyết định lựa chọn chuyến bay siêu dài, gồm sự thoải mái của ghế ngồi, khả năng đi lại trong khoang máy bay và giá vé.

Tuy nhiên, Qantas còn đi xa hơn thế. Trong gần một thập kỷ kể từ khi khởi động dự án Bình minh, hãng đã nghiên cứu gần như mọi yếu tố liên quan đến các chuyến bay trên dòng máy bay Airbus A350-1000ULR; từ chế độ dinh dưỡng, công thái học, vận động của hành khách cho đến yếu tố được xem là quan trọng nhất: ánh sáng - tín hiệu quan trọng điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể.

Theo Giáo sư Cistulli, việc tối ưu hóa thời điểm phục vụ bữa ăn - chẳng hạn tránh ăn ngay sau khi cất cánh - kết hợp tạo ra một “khung thời gian ngủ được bảo vệ” nhờ hệ thống ánh sáng phù hợp đã giúp hành khách tỉnh táo hơn đáng kể trong các thử nghiệm so với quy trình phục vụ truyền thống.

Thiết kế ưu tiên sức khỏe hơn là thẩm mỹ

Nhà thiết kế khoang máy bay David Caon cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất của dự án này là đặt ưu tiên về sức khỏe và khoa học không kém gì về mặt thẩm mỹ.

“Khi hành khách ở trên máy bay gần như suốt cả một ngày, điều đó buộc chúng tôi phải đưa ra hàng loạt quyết định hoàn toàn mới”, David Caon nói.

Nhà thiết kế này từng cân nhắc nhiều ý tưởng táo bạo như lắp xe đạp tập thể dục hoặc bố trí thảm tập yoga trên máy bay. Dù những ý tưởng này cuối cùng không được lựa chọn, thiết kế về một “khu vực chăm sóc sức khỏe” riêng vẫn được giữ lại, với hệ thống ánh sáng dịu nhẹ và lấp lánh.

Khoang hành khách hạng thương gia của Qantas dự kiến phục vụ hành khách trên các chặng bay siêu dài (Nguồn: Qantas)

“Tôi muốn tái hiện cảm giác như đang nằm thư giãn bên hồ bơi”, Caon chia sẻ.

Ở các khu vực khác trong khoang máy bay, hệ thống đèn chiếu sáng được lập trình riêng sẽ mô phỏng cảnh bình minh hoặc hoàng hôn, di chuyển từ đầu đến cuối khoang. Nhóm thiết kế đã mất nhiều tuần để xây dựng 14 kịch bản ánh sáng, lấy cảm hứng từ phong cảnh thiên nhiên Australia.

Toàn bộ những cải tiến này nhằm giảm bớt sự mệt mỏi trên các chuyến bay có thể kéo dài tới 22 giờ. Các máy bay được trang bị các cải tiến đặc biệt.

Trải nghiệm mới cũng là chiến lược kinh doanh

Không gian rộng rãi hơn không chỉ phục vụ trải nghiệm hành khách mà còn là một phần trong chiến lược kinh doanh của Qantas: biến vị trí địa lý xa xôi của Australia thành một lợi thế cạnh tranh mà các hãng hàng không khác khó có thể sao chép; với mục tiêu tạo ra doanh thu cao hơn khoảng 20%.

Tổng Giám đốc điều hành Qantas Vanessa Hudson cho biết mức giá cao hơn so với các chuyến bay quá cảnh được xây dựng dựa trên thành công của đường bay giữa thành phố Perth, ở bang Tây Australia với các điểm đến ở châu Âu. Phần lớn các chuyên gia phân tích đều nhận định hiệu quả khai thác của chuyến bay kéo dài 17 giờ giữa Perth và London là tín hiệu tích cực cho tính khả thi của Dự án “Mặt trời mọc”.

“Canh bạc” của Qantas

Trong dự án Bình minh, Qantas thiết kế máy bay với tỷ lệ ghế hạng thương gia và hạng cao cấp lớn hơn bình thường nhằm tối đa hóa lợi nhuận với cấu hình máy bay chỉ dành cho 238 hành khách, do giới hạn về trọng lượng cất cánh, trong khi hành trình lại quá dài. Trong một số điều kiện thời tiết, hãng thậm chí có thể phải để trống một số ghế nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Nhà thiết kế David Caon giới thiệu hệ thống chiếu sáng cabin động trên các chuyến bay của dự án Bình minh của Qantas (Ảnh: Reuters)

Một lãnh đạo cấp cao trong ngành hàng không cho rằng các rủi ro khai thác khác còn bao gồm khả năng phải chuyển hướng hạ cánh, vốn rất tốn kém đối với các đường bay siêu dài.

Sam Davies, một hành khách hiện thường sử dụng đường bay Perth của Qantas khi di chuyển từ Paris về Sydney cho biết sẽ cân nhắc lựa chọn chuyến bay thẳng mới.

“Có điều gì đó rất tuyệt khi thức dậy đã ở Australia mà không cần xuống máy bay, làm lại thủ tục an ninh rồi mất thêm ba tiếng đồng hồ chờ đợi. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này”, Sam Davies nói.

Tuy nhiên, Davies nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là sự thoải mái, đặc biệt với những hành khách có chiều cao và cân nặng vượt trội.

Qantas cho biết khoảng cách tiêu chuẩn giữa các hàng ghế phổ thông sẽ là 33 inch (84 cm), mặc dù một số hàng chỉ còn 32 inch và thông tin này sẽ được công bố rõ khi đặt vé. Ngoài ra, hãng sẽ cung cấp hạng phổ thông đặc biệt với khoảng để chân 34 inch.

Ở phần trên của khoang máy bay, Qantas cũng là một trong những hãng tiên phong trang bị phòng suite hạng nhất khép kín với giường ngủ cố định.

Ian Morden, một giám đốc doanh nghiệp tại Melbourne, cho biết ông không e ngại các chuyến bay siêu dài vì có thể tận dụng thời gian để làm việc và suy nghĩ.

Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi liệu việc tiết kiệm khoảng 4 giờ nhờ không phải quá cảnh có đủ để bù đắp mức giá Qantas cung cấp hay không.

“Một mức phụ thu vừa phải là hợp lý, nhưng... tôi có lẽ sẽ không lựa chọn nếu phải trả cao hơn khoảng 20% cho một vé hạng thương gia vốn đã rất đắt”, ông nói.

Trong khi đó, Nathalie Curtis, sống tại London và thường xuyên đi công tác khắp hành tinh, cho biết bà sẵn sàng lựa chọn chuyến bay nếu trải nghiệm đúng như những gì Qantas quảng bá, dù vẫn lo ngại về chất lượng khoang hành khách trên những chuyến bay quá dài.

“Nếu chuyến bay cho phép hành khách đi lại thoải mái, giảm tình trạng lệch múi giờ nhờ hệ thống chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh và giúp tiết kiệm khoảng 4 giờ, tôi sẵn sàng lựa chọn và chấp nhận trả thêm 20%," bà nói.

Trong khi đó, Mark Levine, một cố vấn chiến lược người Australia đang làm việc tại New York, cho rằng các chuyến bay thẳng từ Sydney - trung tâm kinh tế của Australia sẽ giúp giảm đáng kể những phiền toái trong việc di chuyển giữa các châu lục.

“Khoảng cách địa lý không thay đổi, nhưng hành trình sẽ có cảm giác ngắn hơn rất nhiều, nhờ không mất thời gian quá cảnh”, ông nhận định.

Dự án Bình minh với những chuyến bay siêu dài của Qantas được kỳ vọng sẽ tạo nên niềm tự hào của người Australia (Ảnh: Reuters)

Niềm tự hào dân tộc

Qantas tự tin rằng họ sẽ thành công với dự án Bình minh, lập luận rằng sức hấp dẫn của các chuyến bay siêu dài đã được chứng minh. Hãng hàng không quốc gia Australia đã dành nhiều năm vận hành một số chặng bay dài nhất thế giới, như chặng Perth - London và Auckland - New York.

Hãng bay này đang cho cải tạo và tùy biến 12 chiếc Airbus A350-1000ULR để phục vụ dự án tham vọng này. CEO của Qantas Vanessa Hudson cho rằng nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, đường bay mới của hãng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về kết nối toàn cầu. Đối với du khách, điều đó có nghĩa là bỏ qua những lần quá cảnh mệt mỏi. Đối với ngành hàng không, nó đại diện cho biên giới cuối cùng của các chuyến bay toàn cầu. Và đối với Qantas, đó là một vấn đề về niềm tự hào dân tộc. “Tôi hy vọng rằng người Australia sẽ rất tự hào về những gì Qantas, hãng hàng không quốc gia của họ, đã làm”, Vanessa Hudson nói.