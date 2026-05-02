Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về việc từ chối yêu cầu này là không đúng sự thật, phía Slovakia đã gửi yêu cầu cấp phép bay qua không phận theo quy định và yêu cầu này đã được chấp thuận ngay lập tức.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đã từ chối cho Thủ tướng Slovakia tiếp cận không phận của họ trước chuyến thăm tới Nga vào ngày 9/5. Các quốc gia vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia đã cấm chuyến bay của nhà lãnh đạo Slovakia và Ba Lan cũng từ chối cho phép tiếp cận không phận.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

Hàng năm vào ngày 9/5, Nga tổ chức các cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Moscow để kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu. Thủ tướng Fico, người đã tham dự lễ kỷ niệm ở Moscow năm ngoái bất chấp lời kêu gọi tẩy chay sự kiện năm 2025 từ các quan chức châu Âu, được nhiều người coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow trong Liên minh châu Âu.

Trước đó, năm 2025, các quốc gia vùng Baltic đã hạn chế quyền tiếp cận không phận đối với một số nhà lãnh đạo tới dự cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm tại Moscow với lý do nhạy cảm về chính trị, khiến một số lãnh đạo bao gồm Thủ tướng Slovakia và Tổng thống Serbia buộc phải đổi lộ trình sang các nước như Hungary, Rumani.