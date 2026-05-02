  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Séc cho phép chuyến bay của Thủ tướng Slovakia quá cảnh đến Moscow

Thứ Bảy, 06:12, 02/05/2026
VOV.VN - Ngày 1/5, truyền thông Séc cho biết, nước này đã cho phép Thủ tướng Slovakia Robert Fico bay qua không phận trên đường đến Nga dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng (9/5), bất chấp việc một số quốc gia châu Âu khác phản đối và ngăn chặn chuyến đi này.Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về vi

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Séc cho biết, những cáo buộc về việc từ chối yêu cầu này là không đúng sự thật, phía Slovakia đã gửi yêu cầu cấp phép bay qua không phận theo quy định và yêu cầu này đã được chấp thuận ngay lập tức.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đã từ chối cho Thủ tướng Slovakia tiếp cận không phận của họ trước chuyến thăm tới Nga vào ngày 9/5. Các quốc gia vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia đã cấm chuyến bay của nhà lãnh đạo Slovakia và Ba Lan cũng từ chối cho phép tiếp cận không phận.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

Hàng năm vào ngày 9/5, Nga tổ chức các cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Moscow để kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở châu Âu. Thủ tướng Fico, người đã tham dự lễ kỷ niệm ở Moscow năm ngoái bất chấp lời kêu gọi tẩy chay sự kiện năm 2025 từ các quan chức châu Âu, được nhiều người coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow trong Liên minh châu Âu.

Trước đó, năm 2025, các quốc gia vùng Baltic đã hạn chế quyền tiếp cận không phận đối với một số nhà lãnh đạo tới dự cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm tại Moscow với lý do nhạy cảm về chính trị, khiến một số lãnh đạo bao gồm Thủ tướng Slovakia và Tổng thống Serbia buộc phải đổi lộ trình sang các nước như Hungary, Rumani.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Thủ tướng Slovakia Thủ tướng Slovakia Robert Fico quá cảnh lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba
Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

Hungary và Slovakia kêu gọi EU nối lại đối thoại với Nga

VOV.VN - Ngày 4/4, Hungary và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nối lại đối thoại với Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng tại châu Âu tăng cao.

Thủ tướng Slovakia chỉ trích EU bỏ quên lợi ích các nước thành viên trước Ukraine

VOV.VN - Ngày 16/3, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) không được phép ưu tiên lợi ích của Ukraine hơn các quốc gia thành viên như Slovakia và Hungary, trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này.

