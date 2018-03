Hình ảnh ám ảnh về chú tê giác trắng cuối cùng vừa qua đời

Là cá thể tê giá trắng phương Bắc cuối cùng trên Trái đất, chú tê giác mang tên Sudan được bảo vệ tại khu bảo tồn Pejeta ở Laikipia, Kenya. Ảnh: Reuters Khu bảo tồn Pejeta cho biết, họ buộc phải tiến hành an tử đối với Sudan do tình trạng sức khỏe của chú rất nguy kịch. Ảnh: Reuters An tử là hình thức giúp người, động vật quá đau yếu có được cái chết êm ái bằng nhiều cách khác nhau. Ảnh: Reuters Trước đó, Sudan từng được điều trị trong một thời gian dài trước những tác động xấu của tuổi tác đối với cơ bắp và xương của chú. Ảnh: Reuters Từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, Sudan đã nằm lỳ trong chuồng của mình do bị thương nặng ở chân phía sau. Ảnh: Reuters Trong vài thập kỷ qua, nạn săn bắn tê giác lấy sừng đã khiến số lượng cá thể tê giác trắng phương Bắc giảm từ hàng chục nghìn xuống vài chục trước khi rơi vào nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Reuters Sự ra đi của Sudan đồng nghĩa với việc loài tê giác trắng phương Bắc này không còn cá thể đực nào nữa. Hiện vẫn còn 2 cá thể cái của loài này còn sinh sống. Ảnh: Reuters Trên thị trường "chợ đen", tê giác trắng phương Bắc được bọn săn trộm rao bán với giá lên tới 50.000USD/kg, đắt hơn cả vàng. Ảnh: Reuters Khu bảo tồn Ol Pejeta cho biết, họ đã thu thập gene của Sudan để có thể sử dụng trong tương lai để tái tạo loài này. Ảnh: Reuters Nhân viên bảo vệ động vật hoang dã Zacharia Mutai an ủi Sudan ngay trước thời điểm chú qua đời. Ảnh: AFP Trước đó, chỉ để bảo vệ an toàn cho Sudan, Kenya đã phải huy động cả một trung đội lính được trang bị vũ khí hiện đại canh gác ngày đêm. Ảnh: AFP Là biểu tượng cho nỗ lực bảo vệ động vật quý hiếm trên toàn cầu, Sudan luôn nhận được sự quan tâm của các nhân vật nổi tiếng. Trong ảnh là nữ diễn viên người Anh Liz Hurley. Ảnh: AFP Sudan cũng từng được đưa đến nhiều vườn thú khác nhau trên khắp thế giới cho du khách tham quan. Trong ảnh là Sudan chuẩn bị có mặt tại một vườn thú ở Dvur Kralove. Một trong những bức ảnh cận cảnh cuối cùng về Sudan. Ảnh: AFP aaddeca793c863df6589bb927eb0d541/5ab4a849/2018_03_21/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Sudan_the_worlds_last_male_northern_white_rhino_dies.mp4

